Andøy

Årets cabaret, som går av stabelen 11. mars, har fått tittel «Fly me to the moon» og vil ha storbandmusikk som tema. Det melder skolekorpset i en pressemelding torsdag.

Med seg på scenen får de celebre gjester i Gaute Ormåsen og David Pedersen, som kom på andre- og tredjeplass i den aller første Idol-sesongen.

– En telefonsamtale til David Pedersen, som kommer fra Andenes, satte det hele i gang. David tente på ideen, og kontaktet Gaute Ormåsen. Etter to dager var det klart at begge likte opplegget, og gjerne ville komme til Andenes, forteller dirigent Egil Sakariassen i pressemeldingen.

Både korpset, Pedersen og Ormåsen er godt i gang med forberedelsene til konserten. Korpset omgrupperes for anledningen til fullt storband, og de vil ha med seg Anders Eriksen på gitar, Mikael Stoltze på el-bass, Einar Berg-Olsen på tangenter og Sebastian Laupstad på slagverk. Dirigent er Sakariassen, mens Vibeke Kind Eid er instruktør.

– På scenen vil selvfølgelig også skolekorpsets drilltropp være. Deres drillprogram er spesialkoreografert for å visualisere musikken. For å sikre god kvalitet på lyd og lys har korpset gjort avtale med henholdsvis Rune Solvang og Thomas Seines. Begge har gjort store investeringer for å levere et godt produkt, forteller de i pressemeldingen.

– Vi lover at det blir full trøkk, sier Kind Eid og Sakariassen og forteller at billetter kan kjøpes både på nett og ved inngangen.