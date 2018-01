– Nå må regjeringa stå inne for ny vurdering

Andøy

«Regjeringa vil: Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes», heter det i regjeringsdokumentet.

Det gir Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon tro på at det er mulig med snuoperasjon.

– Ja, det er klart dette er nytt. Tidligere har ikke Høyre og Frp vært med på noen av forslagene høringa torsdag er basert på. Men nå går de ut og sier at de selv tviler på tallene. Det er nye toner, er hennes syn.

– Svart på hvitt

– Du tror ikke regjeringspartiene kun har gått med på formuleringa for å blidgjøre Venstre?

– Det står svart på hvitt, så de kan ikke bare unndra seg det. De må stå inne for det. Det kan hende de ikke har forstått rekkevidden, det vet ikke jeg. Det er en vag formulering, men de har signert det, til og med i regjeringserklæringa, sier hun.

På Facebook har Flobergseter lagt ut sitt syn på saken: «Dette innebærer akkurat NÅ at samtlige partier på Stortinget er enig om at en ny gjennomgang av saken er nødvendig. Selv Høyre og Frp mener det!»

Uklart om Venstre nå vil stemme for eget Andøya-forslag – Store diskusjoner om Andøya – Hva regjeringen skal mene om Andøya flystasjon vil avhenge av resultatet av konseptvalgutredningen (KVU) som pågår, sier Venstres Ola Elvestuen. Han mener Venstre har fått et gjennomslag i riktig retning for Andøya flystasjon.

Ikke alle i gruppa er enige i at dette er noe å juble for. Flere skriver at den eksterne kvalitetssikringa av konseptvalgutredningen alt er kjent. Men Jonni Solsvik uttrykte overfor VOL søndag at han syns den resterende formuleringa om oppdatert gjennomgang av grunnlaget er interessant. Også tidligere Andøy Høyre-leder Yngve Laukslett er enig med Flobergseters tolkning.

«Som Hilde Flobergseter skriver er det bred enighet blant alle partier på Stortinget at saken må vurderes på nytt. Dersom Venstre er pådriver for dette takker jeg så meget for det!» Flere påpeker også i gruppa av «grunnlaget for nedleggelsen av Adøya flystasjon og etableringen på Evenes» er bredere enn bare økonomien, og at man derfor kan tolke det som at hele grunnlaget skal vurderes.

Spiller ballen til Ap

Flobergseter mener Arbeiderpartiet nå ikke har noen grunn til å stå fast på Andøya-vedtaket de var med på, i forbindelse med forliket om langtidsplanen for Forsvaret.

– Dette er vesentlig, og også viktig for Ap, som tross alt har gått inn i et forlik med regjeringspartiene, som selv begynner å tvile. Hvorfor skal Ap stå igjen i dette forliket da?

Jubel og skuffelse i Høyre Høyre er jevnt over fornøyde med regjeringserklæringa. Beate Bø Nilsen er spesielt fornøyd med ny Andøya-gjennomgang.

For Flobergseter er det gode nyheter, bare to dager før høringa i Utenriks- og forsvarskomiteen.

– Jeg er veldig optimistisk. Jeg finnes ikke nervøs. Jeg er spent, nesten litt elektrisk. Jeg er ikke redd, vi er veldig trygge på vårt nå, sier hun.

Komiteen har høring tirsdag, og deretter har de en drøy måned på seg til å behandle saken. 13. februar er innstillinga ventet fra komiteen, og først da vil det bli klart om Stortinget krever en ny gjennomgang av grunnlaget for avgjørelsen eller ikke. Hvorvidt de da også konkluderer om selve saken, er ikke klart.