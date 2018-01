Mange Widerøe-flyvninger kansellert i dag

Andøy

– Dette har vært en dårlig dag, sier Silje Brandvoll i Widerøe til VOL.

Flere av selskapets flyvninger har blitt kansellert mandag - i alt 13 stykker. Blant annet ble flyet som skulle gått fra Stokmarknes til Bodø halv to i dag, kansellert. Det samme gjelder flyvningen som skulle gå fra Andenes til Svolvær og Bodø kvart på seks. Flere er også forsinket som følge av at fly har stått på bakken.

– Vi har kjempeutfordringer. På det meste var sju fly ute med teknisk feil. Vi sliter med å få avvikla trafikken. Det forplanter seg, og sørger for forsinkelser. Det er bare å beklage, det er alltid sånn at sikkerheten kommer først. Og har vi feil på et fly som gjør at det ikke kan fly, er det ikke annet å gjøre enn å få det reparert, sier Brandvoll.

De jobber med å finne alternativer for passasjerene.

Siden så mange fly har vært ute av drift, har det også oppstått absurde situasjoner - som at en tekniker som skulle dra avgårde for å reparere et fly, ikke fikk reist, fordi hans fly også fikk tekniske problemer.

Brandvoll kan ikke si noe om hva slags tekniske feil det er snakk om.

– Det har ikke vært samme feil på alle, men jeg har ikke oversikten, sier hun.