Slukket brann i Vidbukta

Andøy

Nødetatene fra Sortland og Andøy rykket ut.

Brannen ble meldt like før klokken 24:00 tirsdag kveld og rundt klokken 02:00 kom det melding at bygget hadde store skader innvendig, men at det fortsatt sto.

Ifølge huseier har huset fungert som en fritidsbolig.

Fylkesvei 82 var stengt i forbindelse med brannen.

Det var ingen hjemme da brannen oppsto og ingen kom til skade i brannen.

Hendelsesforløpet

Under kan du se hendelsesforløpet forklart fra vår mann på stedet i natt.

Klokken 0012: VOL-reporter Marius Birkeland melder at flammene nå er i ferd med å komme gjennom taket.

Klokken 0027: Birkeland melder at flammene står gjennom taket, det er svært kraftig røykutvikling. Veien er sperret for trafikk. Det er et større antall brannbiler på stedet, og det er minst to politibiler på stedet.

Klokken 0048: Brannvesenet er i ferd med å få kontroll på brannen, det er ikke lengre synlig flammer, røyken er sterkt avtakende, melder Birkeland fra Vibukta.