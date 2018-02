God strek feirer 30 år – blir heleid av de ansatte

Andøy

Dermed blir selskapet heleid av de to kreativt ansatte med 50 prosent hver. Svein Terje har drøyt 20 års erfaring i firmaet. Spjelkavik har vært med siden starten.

– Vi gleder oss over å være våre helt våre egne herrer. Samtidig er vi takknemlige overfor Andøyposten og Harstad Tidene for tiden vi hadde i lag. Vi har vært igjennom en slags ryddig skilsmisse og er enda såpass gode venner at vi fortsatt er samboere. Vi trives i mediehuset som Andøyposten skapte under Atle Hagtun sin ledelse, sier Svein Spjelkavik, daglig leder i God strek i ei pressemelding.

Byrået ble stiftet 1. februar 1988 av OSO Consult og Andøyposten.

– I ettertid er jeg Bård Borch Michalsen og Atle Hagtun stor takk skyldig. Jeg opplevde at de to var støttekompani rundt min kreativitet. En slik heiagjeng unner jeg alle unge, kreative folk.

Bård var allerede da en meget god tekstforfatter. Jeg var ansatt i Andøyposten som journalist, men var bedre til å tegne enn å skrive, sier Spjelkavik.

– Voksmodeller

Det nystartede byrået hadde et spesiale i 1988: Voksmodeller.

– Det var jeg som overtalte Atle og Bård. Dette måtte vi bare satse på. Det ble ingen stor suksess. Jeg lagde vel tre modellvokstablåer; Et selvportrett med fire armer. To trykkerinisser som prydet forsiden av Andøypostens julenummer og en hare iført skinnjakke som prydet forsida til en nasjonal avis for det omreisende mobile diskoteket Rabbit Rock Mobile (RRM). Vi lagde hele avisen for Ivar Erik Tollefsen, gründeren bak RRM. Vi har ikke laget voksmodeller etter den jobben.

– Tollefsen gikk det bedre med. Han reiste på noen ekspedisjoner etter å ha turnert landet rundt med sitt mobile diskotek. Så havnet han i eiendomsbransjen. Jeg leste i Dagens Næringsliv for en tid tilbake at han hadde kjøpt bygget som tidligere huset den amerikanske ambassaden i Oslo, og at han nå er god for mer enn 5 milliarder, sier Spjelkavik.

Mer enn et byrå

God strek er mer enn et byrå. Forlagsvirksomhet er en del av porteføljen.

–Før jul ga vi ut den mest omfattende Kristian Birkeland-biografien som har sett dagens lys. Det er bare én av seks bøker God strek har skapt sammen med landets fremste nordlysfysiker, professor Alv Egeland. Boka ble lansert i Paris, i Oslo og i Romskipet Aurora. Vi er stolte av bokkatalogen vår. Ole H Bremnes sine to diktsamlinger er vi ekstra glade for å ha publisert.

– En annen viktig bok er Kirkemellom, praktboka om kirkene i Lofoten og Vesterålen med tekst av Ola Bremnes og bilder av mesterfotograf Trym Ivar Bergsmo. Og vi har flere på gang. Det er stor stas å jobbe med fortellernestor Steinar Jacobsen fra Stokmarkenes og hans bok om kunsten å fortelle, sier Spjelkavik

Eventemakere

God strek var også blant de første i landsdelen som satset på eventmarkedet.

– Vi har, på oppdrag for Statens vegvesen, laget den største veiåpninga i Nord-Norge. Lofaståpning med dronning Sonja som åpner er et flott minne. Vi har også produsert to Festspillåpninger. Vi bidro til åpningsseremoniene av både Kulturfabrikken og Lofoten kulturhus. Den største eventjobben lagde vi likevel her hjemme da vi sammen med Andøy spacesenter laget «spacecirkus» med 2000 tilskuere i Nordens største sirkustelt for å markere 50 år for Norge i rommet, sier Svein Spjelkavk.

Spjelkavik reiser også i perioder landet rundt med sine foredrag. Et om tilblivelsen av ordet framsnakking og et om det å skape noe stort på et lite sted. Sistenevnte ble også presentert som en TED-talk i Tromsø for en tid tilbake.

Nordnorges eldste

– Da jeg var liten sa jeg at jeg skulle bli tegner. Onkelen min, Emil Spjelkavik var makeløst god til å tegne. Moren min tegnet også helt nydelig. De to inspirerte meg. Når jeg ble eldre ble det reklametegner som ble svaret på spørsmål om framtidsjobben. Etter videregående søkte jeg på Westerdals i Oslo, men kom ikke inn.

– Jeg innså at sjansene til å bli reklametegner i Andøy nok var små. Etter militæret fikk jeg jobb som ungdomsleder i kommunen. Rock Mot Rus lagde avis og jeg fikk et eksklusivt intervju med Morten Harket. Hele verdenspressen jaktet på a-ha som hadde gått til topps på billboard-lista med take on me. Jeg var den eneste som fikk snakke med Morten. Da saka kom på trykk ringte Atle Hagtun meg og spurte om jeg ville ha jobb som journalist, sier Svein.

Det ble ett år som journalist og avistegner før ideen om God strek ble født. Ikke mange hadde tro på et reklamebyrå på lille Andenes. Men vi har klart oss gjennom 30 år, og framtida ser lys ut.

– Jeg ble reklametegner, men tegner ikke så mye som jeg kunne ønsket. Det har nok litt å gjøre med at jeg egentlig ikke er noen stor tegner. Svein Terje derimot er en trollmann med blyant og tusj. Jeg er likevel stolt over å ha vært med å skape min egen arbeidsplass. I dag er vi nok Nord-Norges eldste reklamebyrå. Vi har store og små spennende oppdrag, og driver bedre enn noen sinne. Jeg tror at den nye eiermodellen er litt av hemmeligheten bak det løftet vi nå opplever, sier Svein Spjelkavik.

Blant God strek sine største kunder finner vi Insula AS, Lofotprodukt AS, Musem Nord, Lofotr vikingmuseum, Hvalsafari, SE-Gruppen og Eidissen Consult.