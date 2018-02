Skaper ildfest på vikingers vis

Andøy

Det er tredje året på rad at Lisbeth Seppola inviterer til «Vikingr ildfestival» på Andøya. Med utsikt mot Anda fyr og Stø i Øksnes på motsatt side av Gavlfjorden, vil Marmelkroken på vestsiden av Andøya, ved Risøyhamn, være scene for feiring av lysere dager i nord i februar.

200 trepaller

Som ansvarlig for festivalen har en av oppgavene til Lisbeth Seppola vært å samle inn de 200 trepallene som skal fyres opp under ildfesten.

– Jeg teller over nå og har kommet til at det fortsatt mangler cirka 50 paller, så nå må jeg ut å hente flere, sier en entusiastisk festivalleder til VOL.

Pallene vil utgjøre et kunstverk som måler seks meter i diameter på bakkenivå, og som bygger seg oppover i en spral av paller kledd med treverk. Til slutt vil kunstverket utgjøre en vakker treskulptur. En prosesjon over jordet på gården, ned til kunstveket, utgjør en slags mytisk forberedelse på klimaks, der kunstverket tennes på og brennes ned i en bålferd tuftet på norrøn mytologi.

Mørketid

Som eier av Marmelkroken gleder hun seg over å skape en spennende kulturarena som etter hvert begynner å feste seg blant publikum i og utenfor kommunen.

– Det er nå når mørketiden har begynt å slippe taket at vi for tredje gang feirer lysere dager med ildfest her på Marmelkroken. Ildfesten er en symbolsk bålferd, hvor vi tar farvel med mørketiden gjennom å brenne det som var og ønsker lyset og den nye tiden velkommen, sier Seppola.

– Ildfestivalen er inspirert av norrøn tradisjon og fortellinger, blant annet myten om Balders død. Balder var i følge norrøn mytologi den lyse og vakreste guden, sønn av Odin og Frigg. Etter Ragnarok, verdens undergang, gjenoppstår Balder på Idavollen når den nye verden og tiden fødes.

Spesiell kunstform

Det er en noe spesiell kunstform som er i gjære når kunstverket først skal bygges for deretter å brennes, kan Lisbeth Seppola fortelle.

– Menneskelig kontroll og bruk av ild går tilbake til urtiden. Kunnskap og kontroll av ild er en av de grunnleggende teknologier for menneskets utvikling. Ilden har således både vært farlig og nyttig. Det er nærliggende å tro at ilden har blitt tillagt guddommelige egenskaper, brukt i både religion, hverdag og kunsten. Ild har trollbunnet og fasinert oss mennesker til alle tider, så også innen kunsten. Ildskulptur som kulturelt uttrykk, er og vil oppleves som «øyeblikkets kunst». Etter gjennomføringen finnes det verken spor i naturen eller fysiske rester, men opplevelsen vil for alltid brenne seg fast i bevisstheten til de som er tilstede, sier Lisbeth Seppola.

Internasjonalt samarbeid

I regi av Andøy kulturkontor og kultursamarbeidet i Vesterålen, har Lisbeth Seppola denne gangen fått med seg prosjektet «Between the Waters» til ildfestivalen. Dette er et kunst- og kulturprosjekt basert på et samarbeid mellom Kultursamarbeidet i Vesterålen, Donegal County Council og LUXe fra Donegal i Irland. Visjonen er å utvikle Vesterålen i et kultursamarbeid der internasjonale impulser møtes og hvor man sammen arrangerer utendørs kulturproduksjoner med et høyt faglig nivå.

Lys og landskapsteatergruppen LUXe fra Donegal i Irland avslutter arrangementet «Between the Waters» under arrangementet på Marmelkroken, for denne gang.

– Vi som har fulgt dem, vet at vi kan forvente oss noe helt utenom det vanlige med en opplevelse du sent vil glemme, sier Seppola, som håper mange finner veien til arrangementet. Hun lover en unik og minneverdig opplevelse.