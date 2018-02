Spektakulær Nordlyståpning i Risøyhamn

Andøy

Drøyt to hundre mennesker fikk seg et alle tiders show i og utenfor amfiet (hjertet) på nyskolen i Risøyhamn. Koret som i år var ledet av Synne Meland og Frode Sand brukte hovedfokuset på å hylle Risøyrenna og hurtigruta. «Kanskje kommer kongen» var en påminnelse om at han åpnet Riøsyrenna i 1922.

Etterpå kledde 4. klassingene seg i hvite kapper og ledet publikum ut langs skolebygget via en poesigang langs veggen. For så å avslutte med et spektakulært fyrverkeri som virket som det aldri skulle ta slutt. Elevene viftet med nordlysflagg, men det var for tidlig på kvelden for nordlyset. Kvelden for øvrig var strøken på alle måter.

Se video fra arrangementet i videovinduet øverst i saken.