Kjell-Are Johansen tilbake i Andøy Ap

Andøy

Onsdag hadde Andøy Arbeiderparti årsmøte. Årsmøtet hadde besøk av fylkesleder Bjørnar Selnes Skjæran som innledet den politiske debatten.

Årsmøtet valgte også et nytt styre.

Einar Åbergsjord ble gjenvalgt som leder – for ett år. Anitha Bendiksen ble gjenvalgt som kasserer for to år, mens Kjell-Are Johansen ble valgt som sekretær for to år. Nestleder Birgitt Karlsen og styremedlem Finn Alan Westjord var ikke på valg.

Det var Aps opptreden i saken om Andøya flystasjon som gjorde at Johansen vurderte å ikke stemme på Arbeiderpartiet. Men etter at tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide lovet en ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen, stemte Johansen likevel på Ap.

Johansen er representant for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Nordland.

Fra 92 til 22 medlemmer

Årsmeldingen fra Arbeiderpartiets lokallag i Andøy viser en kraftig tilbakegang i antall medlemmer de seneste årene. Ved årsmøtet 23. mars i fjor var det 33 medlemmer.

– Siden det har vi fått flere utmeldinger, samtidig som Birgit har vært en ivrig verver. Medlemstallet per nå er 22 betalte kontingenter pluss 15 ubetalte. 10 av disse kan vi forvente fortsetter som medlemmer. Det vil si at vi er cirka 32 medlemmer. For to år siden var vi 92, skriver styret i årsmeldingen.

Saker

I sin innledning snakket Selnes Skjæran om den nye politiske situasjonen i Stortinget.

Ellers diskuterte man skole, heltid innenfor pleie og omsorg, haavneutbygging og fiskeri og utvikling av nye tilbud ved AVS.

Årsmøtet diskuterte også nominasjon til kommunestyrevalget i 2019 og partiprogrammet for valgperioden 2019 til 2023.