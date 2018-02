Halvdan landet i en fullsatt Andenes kirke

Andøy

Visesangeren fra flybyen Bodø kom til fly-fiskeværet Andenes med den ett år gamle plata «Ennu ikke landa» i gitarkassen, sammen med alle de kjent og kjære visene.

Til Andenes kirke ‪lørdag kveld hadde han med seg Terje Nohr på diverse gitarer og sang. De to utfylt hverandre perfekt, og skapte god stemning i den fullsatte kirka.

Godt over 250 andværinger fikk høre Halvdan åpne konserten med «Brudemarsj fra Lødingen». Konserten fortsatte med et variert utvalg av kjente og ferske sanger, og allerede på tredje låt var det full allsang og elektrisk stemning i kirka med «Hver gang vi møtes».

Humorist og visesanger

Halvdan beviser nok en gang at han er like mye humorist som visesanger. En konsert med han er det som må kalles full pakke. Det er 50/50 musikk og standup. Latterbrølene fylte Andenes kirke, og det er nok ikke få blant publikum som trasker hjem med et smil om munnen og en kjærlighetsvise på hjernen.

Søndag kveld er det Skreifestivalen og Myre kirke i Øksnes, som får besøk av Halvdan Sivertsen.

Etter å ha hørt konserten på Andenes i kveld, så er det bare en ting å si til øksnesværingene; la skrei være skrei ett par timer og kom dere i kirka!