Fikk den kuleste sommerjobben

Synne Kristin Larsen fra Alsvåg og Henning Aronsen Olsen fra Sortland syns de har Vesterålens, om ikke verdens, beste sommerjobb. De skal reise rundt i Nordland i "Filmambulansen" og holde filmkurs. Bak prosjektet står Nordnorsk Filmsenter og Filmfokus Vesterålen.

Ingen tror dem

- Vi er veldig spent, og syns vi er veldig heldig. Det er ikke mange som tror oss når vi sier vi skal kjøre rundt i en ambulanse i sommer, sier Synne.

Den noe spesielle sommerjobben fikk ungdommene fordi de nettopp er ferdige med tre år på medielinja på Stokmarknes videregående skole. Der hadde de filmentusiast Kolbjørn Hoseth Larsen som lærer, og fordi de viste så stort engasjement, fikk de jobben.

- Det blir fint å endelig kunne bruke det vi har lært på skolen, og lære det videre, sier Henning.

Inspirere ungdom

Hvert kurs varer i to dager, fra idefasen til publisering. Målet er å inspirere ungdom til å fortelle egne historier med film som medium. Filmene skal lages med ipad, og alt fra filminga til redigeringa skjer på nettbrettet.

Det er helt ypperlig å lage filmer med, ifølge Synne og Henning. Kursdeltakerene skal lage hver sin film i løpet av to dager. Om det er fiksjon eller dokumentar bestemmer de selv.

Starthjelp

Synne og Henning skal besøke mange kommuner i Nordland, hver enkelt kommune skal bidra med lokaler og annen tilrettelegging. Tanken med prosjektet er å hjelpe kommunene i gang med å drive filmarbeid for ungdom, en slags starthjelp. De to vesterålingene er filmambulansens to instruktører, og ambulansen er fylt med nødvendig utstyr de trenger.

- Bilen blir stappa med utstyr. Vi har til og med teaterblod! sier Synne.

Engasjerte Vesterålinger

Når Vol.no snakker med ungdommene venter de på flyet som skal ta dem til Sandessjøen. Der begynner de på mandeg med første kurs. Deretter tar ambulansen dem videre nedover Helgelandskysten i to uker, før de skal til Tjeldsund, Evenes og Skånland, og avslutter et foreløpig ubestemt sted helt nord i fylket.

I Vesterålen har det lenge vært mange tilbud for ungdom som er interessert i film, både med kurs og filmfestivalen Laterna Magica.

- Vi i Vesterålen er engasjerte folk, vi får til det vi vil, mener Synne.

Nå gleder de to seg til å spre filminteressen til resten av Nordland.