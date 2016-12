Foredler kjøttvarer i eget hjem

-Det begynte med at vi hadde noen sauer og så ble det stadig flere. Nå har vi 100 villsauer, forteller Torgeir Johnsen Godvik.

- Fordelen med villsauer er at man ikke trenger fjøs, kun en tørr liggeplass, legger han til.

Trives godt

I mange år var Godvik Johnsen styrmann på Hurtigruta. Etter hvert gikk han lei av jobben. Han ville ha noe mer stedfast.

- Det ble for mye reising, men jeg har ikke angret et sekund på at jeg sluttet, sier han.

Johnsen Godvik har også arbeidet med fiske og er derfor ikke helt ukjent med å jobbe innen matindustrien. Nå trives han bedre enn noen gang.

- Jeg har gode dager og er veldig fornøyd med at vi har skapt og tilrettelagt egne arbeidsplasser.

Slektshjelp

Helt alene er vi derimot ikke. Søskenbarnet hans, Helge Hansen, jobber der også, noen måneder hvert år. Den tidligere sjefskokken på Hurtigruten, med hele 44-års jobberfaring, har stor glede av å bidra til den vesle bedriften. Han bidrar med sin matkompetanse.

- Jeg synes det er veldig allright å jobbe her. Jeg bor vanligvis i Ørnes men har et hus i nærheten hvor jeg bor mens jeg jobber her, sier han.

Kona hans Monika, spiller også en vesentlig rolle i bedriften, men først og fremst i etterarbeidet.

- Hun er utdannet lege og deltar så ofte hun kan i sesongen og ellers. Hun sjekker kvaliteten på varene og er svært nøye, sier Johnsen Godvik.

Fenalår og pinnekjøtt

Det aller meste av maten som blir laget på det vesle produksjonslokalet, består av fenalår, kjøttrull, spekepølse og pinnekjøtt.

- Vi har for eksempel 10-12 forskjellige typer spekepølse som er laget av Boer-geit villsau og elg. Varene selger vi primært på Spar i Bø, og Prix Straume. Vi har også en del kunder rundt om kring som kommer til oss og handler, forteller han.

Arbeider i kjelleren

Kjellerlokalet i underetasjen i huset til han og kona er trangt, men det er plass nok til å huse både tørkerom, lager, kjølerom og et produksjonsrom.

-Vi begynte å bygge ut i 2010 og siden ballet det på seg med stadige utvidelser. Og det er ganske mye utstyr det er snakk om. Saga har vi kjøpt hos Bunnpris på Sortland og kjøleanlegget på BK Sortland. Vi handler i alle fall lokalt, smiler han.

Vil selge varer

Når vi spør hva som er målet med den vesle bedriften, sier Johnsen Godvik:

-Intensjonen er å selge varer. Og å utvikle produktene. Utover det har vi ingen langtidsmål, sier han.

Godviking mat har holdt en forholdsvis lav profil på mediefronten siden oppstarten. Vi har prøvd oss fram og finner stadig nye produkter som folk vil ha.

- Vi merker at flere og flere legger merke til oss. Vi prøver å selge så mye som mulig av det vi produserer som mulig, slår Torgeir Johnsen Godvik fast.