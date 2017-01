FK Luna har ikke nok spillere til å stille lag

- Vi har ikke spillergrunnlag og mangler også trener. For en klubb med stolte tradisjoner er dette naturligvis beklagelig og leit, uttaler klubben på sine Facebooksider.

Tunge investeringer

Men at FK Luna ikke kan stille med A-lag i 5.divisjon, betyr ikke det at de ser mørkt på fremtiden.

- Vi evaluerer året som ligger bak oss og lytter til konstruktive tilbakemeldinger og går på en ny sesong med krum hals. Vi gjorde tunge investeringer i bygningsmasse og vedlikeholdsutstyr i 2016. Vi er overbevist om at disse investeringene bygger opp under driften av klubben og forsterker fundamentet for den videre satsingen, står det å lese i uttalelsen.

God rekruttering

Selv om det ikke blir voksenfotball å se på Straume kunstgress i år, satses det for fullt i aldersbestemte klasser der seks lag er påmeldt i ulike klasser.

- Vi er allerede i gang med treningene. Satsingen bærer bud om nye muligheter for et snarlig fremtidig A-lag, skriver klubben på Facebook.