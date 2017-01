- Det var galskap å stenge FM-nettet nå

- Mange tror at vi ikke lenger sender på FM-nettet. Men det stemmer ikke. Vi kommer til å være på FM nettet i mange år til, sier daglig leder i Radio Bø, Ted Ivar Paulsen til VOL.

I forbindelse med at FM-nettet ble stengt 11.januar kunne man lese på alskens nettaviser, og i papiraviser, at man måtte skaffe seg DAB-radio for å fortsette å høre på radio. Radio Bø er en av få kanaler som fortsatt sender på det gamle nettet.

-Vi er alene igjen på FM i Vesterålen, sammen med Radio Melbo og Øksnes. Vi har konsesjon til å sende på FM-båndet frem til 2021. Så ikke kast radioen din, oppfordrer Paulsen.

DAB til våren

Selv om lokalradioen har konsesjon til å sende noen år til, betyr ikke det at DAB-sendinger på Radio Bø er like langt unna. Radiokanalen har så vidt startet prosessen med å bygge sitt eget sendenett.

-Vi har bestilt to DAB-sendere, men vi trenger mange flere. Målet er at vi får opp den første senderen på Storheia i Hadsel i løpet av mai i år. Når det er gjort, kan vi høres på DAB i Hadsel og i deler av Bø og Sortland. Hvor eksakt vi skal sette opp de andre senderne, er ikke bestemt og er noe vi må bruke tid til å finne ut, sier han.

Lang prosess

Resten av DAB-dekningen i Vesterålen vil komme etter hvert, og ifølge Paulsen vil det være en prosess som kommer til å ta tid. Han understreker at det er svært kostbart å sette opp sendere og at de derfor er avhengige av å ha finansieringen på plass.

- Å sende på DAB-nettet er mye dyrere enn det er å sende på FM-nettet. Vi har fått et lån, i tillegg til midler fra Bø kommune . Vi har også fått midler fra Medietilsynet og nå skal vi søke om nye midler. Det er kostnadsberegnet at vi må investere 4,3 millioner i sendere over tre år. Det er mye penger, men helt nødvendig dersom vi skal ha full DAB-dekning etter hvert, forklarer Paulsen.

Kronerulling

De siste månedene har også radiokananalen oppfordret lytterne til å gi et lite beløp i form av kronerulling i sakens anledning. Oppfordringen har betalt seg.

- Per nå har vi fått inn 63.000 kroner fra lytterne. Det er ny rekord når det gjelder bidrag fra lytterne våre og noe vi setter veldig stor pris på. Og så håper vi jo på flere lytterbidrag. Dersom alle hadde gitt en hundre eller tohundrelapp, hadde det hjulpet godt på, sier Paulsen.

Får midler til DAB-utredning: Full politisk støtte til Radio Bø Radio Bø får et tilskudd på 30.000 kroner fra Bø kommune til utredning av DAB-nett.

- Galskap

Radioveteranen legger ikke skjul på at han synes at arbeidet med å klargjøre til fremtidige DAB-sendinger, er krevende.

- Jeg har ikke noe imot DAB, men jeg skulle ønske at det kom litt senere. At FM-nettet slukkes nå, er galskap. Jeg mener det burde blitt gjort i samkjør med andre europeiske land. For en liten lokalradio som Radio Bø, er det en veldig tidkrevende prosess som tar enormt med tid og ressurser. Og så er det som nevnt kostnadskrevende. Hadde vi hatt flere radiokanaler, ville det vært en fordel med DAB, siden man kan sende på flere frekvenser samtidig, men det har vi ikke. Derfor blir det litt smør på flesk å skulle innføre det nå, utdyper han.

Flere lyttere i bilen

Men inntil videre, blir altså Radio Bø fortsatt å høre i Vesterålen. Paulsen tror langt fra alle er klar over det.

- Folk har blitt nedlesset med informasjon i media om at FM-nettet slukkes og stenges for godt, men det gjelder ikke alle steder. Og det er heller ikke alle som har installert DAB, i alle fall ikke i bilen. Jeg har blitt fortalt at Radio Bø til og med fikk en kraftig oppsving i antall lyttere etter DAB-omleggingen, smiler Ted Ivar Paulsen.