Strømmen forsvant i Radio Bø

- Vi falt ut av sendenettet midt under sending, forteller daglig leder i Radio Bø, Ted Ivar Paulsen.

Det var formiddagssendingen mandag at Paulsen plutselig satt i mørket i studio og kunne knapt se noe som helst.

- Jeg satt og leste opp noe på lufta og klarte heldigvis å fortsette med det ved hjelp av lys fra dataskjermen. Jeg tror ikke lytterne merket noe, sier Paulsen.

Radiomannen forteller at de har et backupsystem i studio i tilfellet slike situasjoner oppstår og som de altså benyttet seg av under mandagens hendelse. Men han frykter at noe lignende skjer igjen onsdag, da det er meldt ordentlig uvær, med storm i kastene.

- Jeg har vært i kontakt med Meteorologisk institutt som melder ekstremvarsel og full storm. Da er det en fare for at senderen ramler ut på nytt. Dersom det skjer så håper vi at backup-systemet fungerer da også. Visst ikke så vet i alle fall lytterne hva som er årsaken, sier Ted Ivar Paulsen.