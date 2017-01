- Jeg har ikke eksakte tall, men vi fikk flere hundre ny kunder bare i fjor, sier Willassen, som både er daglig leder og driver av bensinstasjonen.

Rekordlav bensinpris i Bø Den nærmeste konkurrenten lar seg ikke bekymre og lever godt med priskrigen.

Lønnsomt system

Rett etter nyttår var det mye skriverier i media i forbindelse med økte bensinpriser. Mange forbrukere landet over, var fortørnet over dyrere bensin. For Willassen, som nærmest har spesialisert seg på å tilby lave drivstoffpriser, var ikke det noen dårlig nyhet. I fjor hadde stasjonen hans, på et tidspunkt, den laveste bensinprisen i hele Norge.

- Det handler om systemet vi har og som er ekstra lønnsomt får våre medlemmer. Alle Bunker Oil-stasjonene har en veiledende basispris som oftest er lavere enn prisen man ser på skiltet. Står det for eksempel at bensinprisen er 16 kroner, kan vær veiledende pris være 15. I tillegg kommer en gunstig rabattordning. Dessuten er selskapet Bunker Oil forholdsvis billig i drift med liten administrasjon, forklarer han, før han legger til.

- Vi er nok den bensinstasjonen i Norge med lavest pris, for privatkunder, slår han fast.

Godt år

2016 var et veldig godt år for Willassen. Han fikk flere hundre nye kunder og satte i tillegg ny omsetningsrekord. Kundene hans kommer fra hele regionen.

- Folk kommer fra hele Vesterålen for å fylle. Jeg har også kunder i Tromsø, som riktig nok fyller bensin hos Bunker Oil der, men som er tilknyttet mitt rabattsystem, sier han.

Willassen sier at han ikke har satt i gang noen stormoffensiv for å få nye kunder.

- Jeg har brukt Facebook mye til markedsføring. Ellers handler det nok mye om jungeltelegrafen, sier han.

- Ingen risiko

Willassen frykter ikke at de lave prisene skal medføre noen form for risiko for ham og stasjonsdriften.

- Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har fast pris per liter uansett. I tillegg er jeg gjeldfri, så jeg klarer meg uansett, sier han.

- Prisrekord på bensin er velgerbløff fra Frp Med nye avgiftsregler nådde bensinprisen sitt høyeste nivå noensinne mandag. Mens bensinen kostet over 16 kroner literen, var dieselprisen langt over 15 kroner mange steder.

Bensin og diesel er fortsatt hovedgeskjeften for innehaveren, men han har også fått økt salg på butikkvarene.

- Jeg har tatt inn en del flere butikkvarer det siste året og selger en del av det, sier han.

Pølser og øvrig gatekjøkkenmat, satser han derimot ikke på.

- Jeg solgte pølser før, men jeg har valgt å satse på drivstoff og butikkvarer, fordi det er det folk vil ha. Dessuten er det ikke rom for to stasjoner som selger gatekjøkkenmat på et såpass lite sted som Bø, sier han, og sikter til konkurrenten YX noen hundre meter lenger ned i gata.

Like opptatt av priser i dag

Willassen har vært i bensinbransjen i 40 år. Selv om mye har forandret seg siden han startet opp sin første bensinstasjon i 1977, er det en ting som definitivt ikke har det, nemlig forbrukernes interesse for bensinpriser.

- Der er det ingen endring. Folk er like opptatt av bensinpriser nå enn de var da, ja, kanskje enda mer i dag, slår Torstein Willassen fast.

Hvor lenge bøfjærdingen har tenkt å være i bransjen, vet han foreløpig ikke.

- Hvis det kommer noen som har lyst til å ta over stasjonen etter hvert, skal det nok få lov til det. Men det blir en stund til. Jeg synes fortsatt det er artig å holde på og vil gjøre det så lenge helsa holder, slår Torstein Willassen fast.