Arve Tellefsen til yttersida for å spille med lokale musikere

Når Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) inviterer til konserter i Øksnes og Bø 1. og 2. april er det med en av landets mest kjente musikere med på laget. Fiolinist Arve Tellefsen skal være solist på to konserter i Myre kirke og i Bøhallen.

– LVO er glad over å ha fått til disse to konsertene i samarbeid med lokale krefter. Arve gleder seg til å besøke yttersida av Vesterålen. Halldis Rønning, som har blitt kalt «symfoniens popstjerne», er engasjert som dirigent til konserten, sier Erik Bugge i LVO i en pressemelding.

Det er ikke første gangen Tellefsen opptrer med LVO – det gjorde han sist for 35 år siden, da han var solist i Max Bruchs fiolinkonsert på Sortland. Når Tellefsen nå returnerer for å spille med noen av vår regions beste musikere, er det blant annet med en av symfoniene til Schubert på programmet.

– Tellefsen er Norges mest folkekjære toppmusikere og har gjort klassisk musikk tilgjengelig for et stort publikum. På konsertene i Vesterålen skal han spille populære stykker for fiolin og orkester. Orkesteret skal også spille Franz Schuberts symfoni nummer 8, «Den ufullendte», forteller Bugge.

– Publikum kan glede seg til to konserter helt utenom det vanlige, avslutter han.