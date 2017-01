Bare målt en gang før i Vesterålen

Mandag sendte Meteorologisk institutt ut melding om økt overvåking av værsituasjonen på grunn av mulig orkan i områdene Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark.

Om varselet skulle slå til, vil det i så fall være en svært sjelden hendelse i Vesterålen.

Definisjon

Wikipedia definerer orkan slik: (fra spansk huracán, egentlig en vestindisk stormgud) er vind med middelstyrke over 32,6 m/s (63 knop, 117,36 km/t), målt 10 m over bakken, over en periode på minst 10 minutter.

Det vil si at det i gjennomsnitt må være sterkere vind enn 32,6 meter per sekund i 10 minutter før det kan kalles orkan.

Vindkast

Vinden varierer, noe som betyr at vinden vil være både svakere og kraftigere enn det i løpet av 10 minutters-perioden.

Da meteorologene sendte ut varselet mandag, varslet de også om kraftige vindkast opp mot 45 meter per sekund (87,5 knop).

Målinger

Uvær er noe som fester seg i hukommelsen til folk, særlig når det oppstår store skader eller at liv går tapt.

Men selv om asfalt har blitt flerret av veien (Andøya) og det er gjort skade på mange hus i Vesterålen, er orkan noe vi heldigvis sjelden har.

Faktum er, at det på de offisielle målingene til Meterologisk institutt kun er registrert en orkan-måling i Vesterålen.

Bø i Vesterålen

Det skjedde 1. februar 1993 ved målestasjonen som nå kalles Bø i Vesterålen II. Da ble det målt 35 meter per sekund i middelvind, noe som er orkan.

Stasjonen lå ved Loran C-anlegget i Bø og var i drift fra juli 1961 til juni 2001.

Overingeniør Tone B. Husebye ved Meteorologisk institutt opplyser at vindmålingene ved denne stasjonen var manuelle og dermed ikke av samme nøyaktighet som dagens automatiske målinger.

– Vindstyrke ble observert ved visuell vurdering av vinden. Det har vært en god metode og observatørene har gjort en god jobb i vindvurderingene, men graderingen av vinden likevel blir nokså grov, skriver Husebye i en epost.

– Er forberedt

Fisker Tom Tobiassen fra Bø sier at ikke husker uværet fra 1993 spesielt.

– Jeg kan ikke huske at det var noe spesielt. Men vi er jo forberedt på at det blir storm om vinteren og det går som regel bra, sier Tobiassen.

Det var for øvrig tre dager med kraftig vind i begynnelsen av februar det året. 2. og 3. februar ble det målt sterk storm.

– I Bø er jo storstormen i 1956 legendarisk. Da tok vinden både hus og båter her, sier Tobiassen.

Han mener for øvrig at det ropes litt for mye ulv i forbindelse med vær.

– Det er en tendens at lang tid i forveien varsler om at det kanskje blir orkan og som gjør at folk blir skremt, sier Tobiassen.

Ellers er det både i Bø og på Andøya målt sterk storm ved et par anledninger. Begge steder er det målt 30,9 meter per sekund som maksverdi. Ved Stokmarknes lufthavn og på Sortland er det målt full storm på det meste.

Det blåser på toppene

I Vesterålen finnes det også to målestasjoner til fjells. Det er Ånstadblåheia på Sortland og Trolltind på Andøya.

Her er det målt vindstyrker som får orkanmålingen fra Bø til å blekne.

7. februar 2015 ble det målt hele 43,1 meter per sekund på Ånstadblåheia. Det er bare under nyttårsorkanen på Vestlandet i 1992 at det er målt kraftigere vind.

Også på Trolltinden har vindmåleren registrert over 40 meter per sekund. 1. november i 2010 ble det registrert 41,3 meter per sekund.