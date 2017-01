Radio Bø kan bli hetende Vesterålsradioen

Mandag uttalte daglig leder i Radio Bø, Ted Robin Paulsen til VOL, at lokalradiokanalen er godt i gang med å planlegge utbyggingen av DAB-nettet. De har allerede kjøpt inn to radiosendere og kommer til å handle inn flere.

Radio Bø har fått konsesjon for DAB-sendenett for Vesterålen, Lofoten og Ofoten, som innebærer at kanalen etter hvert vil nå mange flere lyttere enn de gjør på FM-nettet i dag.

- Det var galskap å stenge FM-nettet nå I motsetning til hva mange tror, har ikke Radio Bø gått over til DAB. Det skjer tidligst i mai og kan bli en langvarig prosess før det blir full dekning.

Vekker engasjement

- DAB dekker store områder. Og når vi etter hvert når ut til hele Vesterålen, Lødingen, Ofoten og Lofoten, vil det være naturlig å vurdere et annet navn som står bedre til dekningsområdet, så får vi se. Men det kan også hende at Radio Bø-navnet består, sier Paulsen.

Hvorvidt Radio Bø skal skifte navn eller ikke, er en diskusjon som har vært oppe tidligere. Da saken var tema på et ekstraordinært årsmøte i 2013, gravla de diskusjonen om et eventuelt navneskifte, da mange av eierne hadde sterke følelser for navnet.

- Meningene er også mange blant lytterne. Enkelte har for eksempel spurt oss om hvorfor vi ikke har endret navn allerede når vi har blitt såpass store. Men det er nok enda flere som mener av vi må holde på navnet siden det har blitt en så innarbeidet merkevare, forklarer Paulsen.

Vesterålsradioen

Når vi spør hvilke navnealternativer som har vært oppe til diskusjon tidligere, svarer Paulsen at en del av dem har vært vesterålsorientert.

- Det har blant annet vært snakk om Vesterålsradioen. Det kan også hende, uten at jeg husker det for sikkert, at Radio Vesterålen har blitt nevnt. Men verken navneendring eller navn er noe som det er tatt konkret stilling til per i dag. Det får til syvende og sist bli opp til eierne å bestemme når den tid kommer. En eventuell navneendring ligger dessuten et godt stykke frem i tid, presiserer Paulsen.

Vil ha inn eksperter

Å endre navn på en radiokanal innebærer også en del praktiske utfordringer, ifølge den daglige lederen.

- Da må vi spille inn nye jingler på lufta, lage nye skilt, skifte logo, i tillegg til mye mer, opplyser han.

Paulsen tar en eventuell prosess med navneendring såpass alvorlig at han mener det er smart å hente inn ekstern hjelp.

- Skal vi ta den debatten må vi få inn eksperter som har greie på hva det innebære å skifte navn og ikke minst hvilke utfordringer det kan føre til. Hva kan skje om vi velger å skifte navn? Vil det skade oss på noen måte?. Selv vet jeg ikke hva som er lurt å gjøre og synes derfor det er fornuftig å lytte til de som virkelig har peiling, slår Ted Ivar Paulsen fast.