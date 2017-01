Radio Bø blir ikke Vesterålsradioen

Daglig leder i Radio Bø, Ted Ivar Paulsen, har fått mange henvendelser fra lyttere etter at VOL skrev at Vesterålsradioen kan bli et aktuelt navn dersom lokalradiokanalen skal skifte navn i forbindelse med omlegging til DAB-nettet.

Radio Bø kan komme til å skifte navn i fremtiden. I forbindelse med utbyggingen av DAB-nettet, kan det hende at lokalradiokanalen må på navnejakt.

Han ønsker å presisere at det allerede er bestemt at Vesterålsradioen ikke er aktuelt navn for Radio Bø.

- Årsmøte bestemte allerede i 2013 at Radio Bø ikke skal gå over til et vesterålsorientert navn. Det blir feil når DAB-området kommer til å strekke seg utover Vesterålen og inkluderer både Lofoten og Ofoten, forklarer han.

Ifølge Paulsen er det ikke skrevet i stein at Radio Bø aldri skal skifte navn, men at det eventuelt er noe som ligger et stykke frem i tid. Hva det navnet eventuelt blir, er foreløpig helt i det blå.

- Det vet jeg ikke. Den avgjørelsen er det eierne til Radio Bø som å ta, slår Ted Ivar Paulsen fast.