Kan bli stengt til 21.00

Øvelsen er en samøvelse mellom brann, politi, ambulanse, entreprenør og Statens vegvesen.

Det man ser for seg er en kollisjon mellom to biler inne i tunnelen og det skal settes fyr på et bilvrak for å skape realistisk røyk.

Stenges klokken 18.00

Tunnelen blir stengt etter at en rutebuss har passert ved 18.00-tiden. Etter planen skulle alt være over til neste rutebuss kommer cirka 20.00.

Nå sier øvingsledelsen at tunnelen kan bli stengt helt frem til klokken 21.00 i kveld.

– Det vil bli brann- og ambulanseutrykning både fra Bø og Øksnes. politiet vil sperre av tunnelen fra Øksnes-siden av tunnelen. Vindretningen vil avgjøre fra hvilken side markørene (personer med røykdykkerutstyr) skal evakueres, opplyser Torfinn Johnsen, som er brannsjef i Bø.