Måtte finne nytt teaterstykket til Reginedagan

Forestillingen skulle sågar være et hovedelement i markeringen av 150-årsjubileet for Regine Normans fødsel. Arbeidet med dette stykket måtte avsluttes på grunn av at sceneinstruktør Søren Franks bortgang i fjor høst.

Lanserer DVD om forfatter Regine Normann Liv Helene Willumsen har nettopp publisert en DVD om forfatteren Regine Normann (1867 – 1939).

Nå har Bø kommune, i samarbeid med Bø kunst- og kulturstrømkomite, begynt å arbeide med et nytt teaterstykket som skal erstatte det opprinnelige:

Vi har landet på Usynlig selskap. Dette er i samme gate som det forrige stykket, skriver kultur og næringssjef i kommunen, Kine Anette Johnsen til Nordland fylkeskommune.

Fabelaktig Fykomfei Sju unge teaterspirer imponerte stort da de fredag fremførte sin teaterversjon av Regine Normanns Oterhammen i Kultursalen i Bø.

Det er teaterkompaniet Found productions, ved Nikoline Spjelkavik og Victoria F.S Røising som har ansvaret for det kunstneriske arbeidet.

Målet er å skape en skreddersydd forestilling i Regine Normands ånd, men med samtida som perspektiv og vår egen fantasi som drivkraft, står det å lese i brevet.

Vesterålen Turlag: Familietur til Sinahula Førstkommende tordag inviterer Vesterålen Turlag til familietur og eventyrstundt i Sinahula i Bø.

Det er planlagt to forestillinger av Usynlig selskap under Reginedagan. Budsjettet på produksjonen er 550.000 kroner. På grunn av omstendighetene og at Bø kommune ikke har hatt mulighet til å arbeide langsiktig med finansieringen av stykket, ber de Nordland fylkeskommune om å omdisponere de 100.000 som ble innvilget til Frimodig furie til det nye stykket.