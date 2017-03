Får 45.000 til bedriftsutvikling

Ifølge rådmannens innstillingen til formannskapsmøte i neste uke, innvilges Skårvågfisk AS støtte til bedriftsutvikling som lyder 45.000 kroner. Tilskuddet belastes med Kommunalt næringsfond.

Må brukes til kartlegging

I innstillingen blir det presisert at tilskuddet skal brukes til kartlegging og planlegging, ikke til gjennomføring av myndighetspålagte oppgaver.

Næringsfondet har godkjent prosjektet med en total kostnad på 180.000 kroner. Av disse er det meningen at 60.000 er egeninnsats, 30.000 egenkapital, nevnte 45.000 fra kommunen, mens resten kommer fra øvrig finansiering.

Søkte om 90.000

Ifølge saksutredningen fra rådmannen søkte Skårvågfisk AS om 90.000 i tilskudd fra det kommunale næringsfondet til gjennomføring av forprosjekt:

Skårvågfisk AS ønsker å undersøke muligheten for å fornye bedriften og tilrettelegge for fremtidig drift, med tilpassinger til fremtidens krav for næringsproduksjon. Herunder oppgradering av bygg, satsing på videreforedling og etablering av visningssenter på anlegg, står det å lese i sakspapirene.