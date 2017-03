Fornøyd med magasin-starten

– Responsen har vært overveldende, sier Yderst-gründerne Ingmar Wåhlberg og Kristina R. Johnsen i ei pressemelding.

Sist helg ble det lansert et nytt magasin for Vesterålen, på papir og på nett. Og skal vi tro folkene som står bak, slo det inn over regionen som en bølge.

– Responsen på at Vesterålen har fått et eget magasin har vært overveldende, sier daglig leder i Yderst, Ingmar Wåhlberg.

– Det er veldig rørende å høre hvordan folk har trykket avisen til seg. Det er tydelig at vi traff en nerve, og at timingen er helt riktig, sier redaktør Kristina R. Johnsen

– Hva mener dere med at timingen er rett?

– Aldri før har vi fått til så mye sammen. Vi har Besterålen, Festerålen, Fløtt heim-bølgen, Tilbakestrøm og Golfstrømmen. Stemninga i Vesterålen er elektrisk, og grunnen til at vi satser, er det ufattelige vekstpotensialet i regionen som vi bare har sett starten av, sier de.

Arabisk

Spesielt for magasinet er at det også har en spalte på arabisk.

– Vi vil gjerne at innvandrere skal få lese hva som skjer, sier Johnsen.

Magasinet lages i hovedsak av de to.

– Kjernen er oss, men vi har mange gode frilansere og medarbeidere.Blant andre Kim Olsen fra Myre, og Øystein Ingvaldsen fra Bø har sine egne spalter. I første utgave bidrar fotograf Ove Aalo, Berlin-fotografen Espen Eichhöfer og supertalentet Evelyn Pecori. Ida Johnsen er fast medarbeider. Vi ønsker å slippe til vesterålinger, og ha inn så mange stemmer som mulig, sier de.

Variert

I utgave av månedsmagasinet, som ble totaldistribuert i Vesterålen sist helg, besteg de Vesterålens høyeste fjell, lærte seg å skjære tunger, hang med kafékameratene på Bleik, ble med i drosja til Sortland Taxi midt på natta. De trives på gulvet, sammen med hverdagsfolk, og skilter med å gå tettere innpå mennesker enn andre mediekanaler.

– Vi skriver ikke om folk. Vi opplever sammen med dem, side om side. Vi trives på gulvet, sammen med ekte hverdagsmennesker. Vi tror på å fortelle historier som stikker dypere, og lar oss ikke blende av blinkende ordførerkjeder. Hos oss får dere færre ordførere med tommelen opp, og fler historier om alle folkene som står i kulissene.

Hva er så målet med magasinet?

– Å komme inn til kjernen, både når det gjelder mennesker og saker. Vi tar oss tid til den ekstra kaffekoppen, den ekstra timen, eller dagen, om så.

– Det er jo allerede mange solide medieaktører på markedet, og med godt fotfeste. Hva skal Vesterålen med enda en mediekanal?

– Det er mye god nyhetsflyt i Vesterålen, med ukentlige og daglige drypp. Men det er vi som skal ta de viktige dypdykkene.

– Hva er det som skiller dere fra de andre mediene?

– Vi er reportasjebasert, satser knallhardt på foto, og holder oss på tå.