Fant tyvegodset på en ferge på vei til Tallinn

Natt til mandag i forrige uke stjal tyver motorer til en verdi av 800.000 kroner fra Vesterålen Marine og Fritid AS i Bø.

Politiet gikk tidlig ut og sa at de mistenkte at mobile vinningskriminelle fra Øst-Europa sto bak. Det viser seg nå å stemme. Denne uka ble det meste av tyvegodset funnet på en ferge på vei til Tallinn. Bladet Vesterålen omtalte saken først.

– Det ble funnet i en norskregistrert bil av estlandske myndigheter. Da det ble oppdaget sendte de en forespørsel til norske myndigheter om dette var noe som kunne være stjålet i Norge, forteller Leif Håvard Halland, som har ledet etterforskningen av saken.

Fant ikke alt

Kripos koblet saken opp mot tyveriet i Bø, og kontaktet politiet i Vesterålen.

– Alt av synlige id-nummer på motorene var fjernet, men vi er likevel 99 prosent sikre på at dette er motorene fra Bø, sier Halland.

Politiet ønsker tips om flere tyverier Ut fra fremgangsmåten anser politiet det som en mulighet for at mobile vinningskriminelle kan stå bak.

Mannen som kjørte bilen var utenlandsk, og er ikke en kjenning av norsk politi. I bilen fant de to Suzuki påhengsmotorer og to undervannshus tilhørende to andre motorer. En Mercury-motor på 60-70 hester er ikke funnet.

– Det kan hende at denne var lettere å avhende, og for alt vi vet kan at den allerede være solgt i Norge, sier Halland.

Mannen gikk fri

Motorene ble holdt igjen, men mannen som kjørte bilen ble ikke pågrepet. Politiet kjenner imidlertid identiteten hans.

– Dersom han dukker opp i Norge må han regne med å bli anholdt for dette grove tyveriet, sier Halland.

– Vi ser fra tid til annen at det dukker opp mobile vinningskriminelle som spesialiserer seg på motortyverier i Norge, det er trolig dette et eksempel på, mener etterforskeren.

– Da mye elektronikk for å få dette til å fungere er igjen i båtene, er det stor sjanse for at disse motorene ville blitt solgt som delemotorer, sier Halland.

Han sier det nå gjenstår en del arbeid i å få avklart hva som skjer med tyvegodset. Saken er ifølge Halland i utgangspunktet er en forsikringssak og politiet i Vesterålen vil be Kripos om råd om hvordan dette formelt skal gjøres videre.