Fikk midler til oppgradering

– Bygningsmassen begynner å bli gammel og vi ønsker derfor å oppgradere bygget. Og så trenger vi større plass. Renholdet blir enklere da. Miljøregelverket endrer seg hele tiden og det er viktig at ting er på stell, uttalte eier av Skårvåg Fisk, i Bø, Jan Arne Skog til VOL i forrige uke.

Næringsfondet har godkjent prosjektet med en total kostnad på 180.000 kroner. Av disse er det meningen at 60.000 er egeninnsats, 30.000 egenkapital, nevnte 45.000 fra kommunen, mens resten kommer fra øvrig finansiering.

Familiebedrift vil bli oppgradere Skårvåg Fisk er i ferd med å avslutte torskesesongen i disse tider, i det som etter hvert har blitt et for trangt lokale med udatert utstyr.

Intensjonen med forprosjektet er blant annet å undersøke muligheten for å fornye bedriften og tilrettelegge for fremtidig drift. Et av prosjektene de ønsker å få til, er et såkalt visningsanlegg.

På spørsmål om hvorfor ikke hele søknadssummen ble innvilget, svarte rådmann Gundar Jakobsen at tilskudd kan maksimalt være på 50 prosent av kostnadsoverslaget til et prosjekt.

– Det har også litt med størrelse på prosjektet å gjøre og hva pengene skal brukes til. I den forbindelse er det gjort en vurdering ut fra skjønn, sier han.