Olsen og Berg til Såpeloftet

– Fredrik William Olsen kjenner du kanskje som lysluggen med de spissfindige tekstene i det nordnorske bandet Kråkesølv. I tillegg til fem plater med det folkekjære indiebandet, har han gitt ut to soloplater; «Hver gang æ grev» (2012) og «Tilstede» (2014). I soloprosjektet undersøker Olsen en nærere og mer konkret side av sin låtskriverkunst. Tekstene tar for seg dypt menneskelige tema som egoisme om og kjærlighetens forgjengelighet, og blir bært fram av sofistikerte fingerspill på kassegitar. Olsens litterære holdepunkter kan like gjerne være en gresk myte som en iPod full av undergrunnshiphop. Klangbildet sender tankene i retning av klassiske singer/songwritere som Beck og Nick Drake, skriver arrangøren i en pressemelding.



– Terje Berg regnes gjerne som visesangernes egen favoritt-visesanger i det blomstrende popmiljøet i Bodø. Etter en rekke demoer og selvproduserte utgivelser, gav han ut plata «Søster og Bror» til gode kritikker i 2010. De siste årene har Berg også vært aktiv som billedkunstner, gitt ut tegneserien «Ka sku æ gjort uten dæ» og holdt en rekke utstillinger, skrives det i meldingen.