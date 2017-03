Vil ha innspill til arealplanen

- Jeg har allerede fått mange henvendelser, men tar imot flere, sier teknisk sjef Rune Dahl.

De aller fleste henvendelsene handler om hyttetomter.

- Det er mest forespørsler om hytter og naust. Det er ikke noe uvanlig i det, forteller landbrukssjef Tor Andersen.

- Reagerer for seint

Ordfører Sture Pedersen har erfaring med at mange engasjerer seg i arealplanen først når ting er bestemt og mer konkret. Men da er det ofte for sent.

- Det er viktig å komme på banen nå. For det er nå man har muligheten til å påvirke. Folk reagerer ofte for sent, når det ikke lenger lov å bygge. Innspillene må komme nå, enten det er i forbindelse med et byggefelt eller et industriareal, understreker han.

Digitalt henvendelse

Selv om det er ikke er forbudt å ringe inn spørsmål og ønsker, foretrekker næringsavdelingen at henvendelsene kommer digitalt.

- Det enkleste for oss vil være om vi får en tekst, med et vedlagt kart, sier Åsa Elvik.

Næringsavdelingen både oppfordrer og håper på at innbyggerne i kommunen bruker muligheten de har til å komme med innspill i løpet av de to neste ukene.

- At folk får et eierskap til arealplanen er viktig og derfor vil vi ha innspill. Men vi må også holde tidsplanen, slår Tor Andersen fast.

Etter at innspillene er samlet inn, blir planen laget ferdig og lagt ut på høring. Den endelige arealplanen blir politisk behandlet i desember.