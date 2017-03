Forsiden / Nyheter / Bø Trenger unge skuespillere til jubileumstykke

Reginedagan 2017:

Trenger unge skuespillere til jubileumstykke

I forbindelse med 150 årsjubileet for Regine-dagan i slutten av juli, setter teaterkompaniet Lost and Found productions opp teaterstykket «Usynlig Selskap». Men de trenger barn- og unge for å fylle de viktigste rollene.