Høy vannstand skaper utfordringer

- Akkurat nå har vi ekstreme nedbørsmengder som byr på en del utfordringer, forteller Odd Robert Paulsen ved teknisk enhet i Bø kommune.

Han forteller at kommunen har flere mann ute som arbeider for å holde vannet unna.

- Vi har folk ute som tar unna det verste. De setter opp sikring i form av stikker for å lede vannet bort, sier han.

Måtte stenge

Den høye vannstanden gjelder som nevnt flere veier. Aller størst har behovet vært i forbindelse med veien til Klaksjord.

- Der var det mye vann. Veien var stengt en periode tidligere i dag, men er nå åpen igjen. Vi har folk fra Ottar Bergersen som tar opp en del grøfter langs vegbanen for å lede vannet bort, forteller Paulsen.

- Pågående prosess

Paulsen understreker at arbeidet med å sikre vegene i kommunen er en prosess som ikke nødvendigvis blir ferdigstilt i løpet av dagen.

- Dette er en prosess som går hele tiden. Vi må se været an. Det er ustabilt og det kan skje uventede ting, sier han.

- Akkurat nå er vi inne i en kort og hektisk periode med overgang fra vinter til vår. Vi gjør det vi kan, men jeg håper at denne værperioden snart er over, slår Paulsen fast.

Ført til skader

Vannstanden, og vinteren for øvrig, har også ført til en del skader og slitasje på deler av veinettet i Bø. Paulsen sier at dette er noe kommunen prioriterer å utbedre, men at det må skje over litt tid.

- Akkurat nå prioriterer vi å få unna vannet så godt det lar seg gjøre. Deretter skal vi reparere skadene etter hvert, sier han.

Tetter slaghull

Ifølge Yr er det fortsatt mye nedbør i Vesterålen tirsdag, og ligger et sted mellom 30 og 60 mm. Dette kan føre til lokale og delvis vanskelige kjøreforhold på en del steder, og i noen tilfeller, små jord-, sørpe og/eller flomskred. Prosjektleder i Statens vegvesen, Magne Berg, forteller til VOL at nedbørsmengden foreløpig ikke har skapt utfordringer på noen av fylkesveiene i verken Bø eller Vesterålen.

- Det er ingen steder der det er dramatisk. Utfordringen for oss flere steder, inkludert i Bø, er slaghull. Når det blir såpass store vannmengder på asfaltdekke som det er nå, oppstår det slaghull. Vi jobber fortløpende for å tette dem, sier han.