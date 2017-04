Tror brannen på Vea i Bø startet i campingvogn

Politiet etter fire husbranner i Bø siden nyttår: – Foreløpig ingen grunn til å tro at det er en sammenheng På fire måneder har fire hus brent ned til grunnen i Bø. Politiet sier at de foreløpig ikke har noen mistanke om at det er en sammenheng mellom noen av brannene.

En familie mistet alt de eide i brannen som førte til at huset deres ble nedbrent.

Nå har brann og politi begynt å konkludere i brannårsak.

Ifølge Bladet Vesterålen på nett skal brannen ha startet i ei campingvogn som sto like ved huset.

Satte ny «Bø-rekord»: – Det gikk fire minutter før vi var ved huset Det kommunale brannkorpset i Bø satte ny rekord under husbrannen på Vea i går. Det gikk bare fire minutter fra alarmen gikk, til de var ved huset.

– Vi regner med at brannen har startet i campingvogna på grunn av teknisk svikt. Vi har tatt med oss en del komponenter for nærmere undersøkelse. Seinere vil vi også gjøre ei ny befaring, for å se om vi har fått med oss alt, eller om vi oppdager noe nytt, sier Halland til BLV.

Torsdag 20. april begynte det å brenne i et bolighus på Vea i Bø. Til tross for at brannmannskapene var på plass etter bare fire minutter, klarte de ikke berge huset, som var nedbrent etter kort tid.

Det var en person tilstede i huset da det begynte å brenne. Personen kom seg ut uskadd.