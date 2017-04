Vårrullene gikk unna i Bøhallen

Lørdag var det en ny runde med Fresk Lørdag i Bøhallen, der det ble servert mat fra 15 ulike nasjonaliteter. Noen av landene som var representert i det varierte matfatet, inkluderte Etiopia, Sudan, Afghanistan, Somalia, Kina, Syria, Thailand og Filippinene.

- Intensjonen med arrangementet er at folk fra ulike land møtes kan møtes over god mat , etablere nye relasjoner og som igjen kan føre til økt trivsel og god integrering i Bø, sier folkehelsekoordinator og hovedansvarlig for arrangementet, Linda Sommerseth.

Populært med vårruller

Selv om de omtrent 300, forhåpentligvis sultne, fremmøtte, smakte på det meste, var køen særlig lang ved bordet der det ble servert filippinsk mat.

- Det er veldig mange som vil smake på vårrullene. De har det virkelig gått mange av, sier Bethsy Hansen, som representerte og serverte mat hos den filippinske delegasjonen.

Serverte søtkaker

Et annet sted i hallen står Ali Haidari fra Afghanistan. Skal en dømme ut fra at de fleste grytene foran ham på bordet er tomme, maten falt i smak.

- Det gikk raskt unna. Folk har likt maten sier han og forteller at han i hovedsak har servert vanlig afghansk mat der en kjekslignende dessertrett særlig gikk unna.

- Det er tydeligvis mange som er glade i søtt her, humrer han.

Sterk mat

Rebekka Kaasen hadde tatt turen til matarrangementet i Bøhallen for tredje gang siden oppstarten.

- Jeg synes det er veldig mye forskjellig og ikke minst god mat. Mye av den sterk, men det smaker godt, sier hun.

- Dette er et fantastisk arrangement med veldig mye godt mat. Men jeg savner mat fra de baltiske landene denne gangen, som også smakte nydelig, sier Hans Kaasen

At maten var sterk, syntes også Margith Olsen.

- Men det må man nesten regne med. Dette er et veldig godt og fint tiltak der vi får muligheten til å smake på maten til andre land og kulturer, sier hun.

- Bare fått gode tilbakemeldinger

Fornøyd var også folkehelsekoordinator Sommerseth.

- Det har vært en kjempefin dag. Folk har stått på, både de som har laget maten og niendeklassingene som har bidratt med rigging og rydding. Enkelte begynte å lage maten allerede klokken syv i dag tidlig, så det har vært en lang dag. Nå er vi er slitne, sier hun.

Ikke fullt

I fjor var det rundt 400 personer innom Bøhallen i forbindelse med arrangementet. Det var ikke like mange denne gangen, men Sommerseth er likevel tilfreds.

- Vi er godt fornøyde med oppmøte, selv om det ikke var fullt. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra flere som har vært her, sier hun.

Når vi lurer på om det blir en ny runde med Fresk Lørdag neste år, kommer svaret kontant.

- Ja, for nå har det blitt en tradisjon, slår Sommerseth fast.