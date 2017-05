Christian Radich til Bø

Skipet kommer i forbindelse med at det er på Nord-Norge tur i forbindelse med 80 årsjubileet for skipets fødsel, forteller eier og driver av Skagakaia, Lohne Lamark.

– Sist båten kom innom Bø, var for fem år siden. Ifølge Lamark er det sjelden at den sagnomsuste skuta seiler i nord.

Det er ikke hverdagskost at den segler nordover, noe de vanligvis bare gjør på store turer, sier hun.

– Det blir åpent skip. og vi håper at mange tar imot båten når den kommer lørdag 15.juli. Dagen etter blir det åpent skip. Og så håper vi at mange båter og småbåter vil møte båten på vei inn, kanskje med flagg og bjørkeris for å feire 80 års jubilanten, sier hun.

Fornøyde sist

Lamark synes det er stas at Christian Radich legger til kai i Bø.

– Det er veldig artig at de vil komme hit. Tilbakemeldingene fra sist var at de var veldig fornøyd med oppholdet, sier hun.

Dersom det er vesterålinger som ønsker å mønstre på skipet, i alle fall for en stakket stund, er det muligheter for det.

– Det vil også være mulighet for å være med skuta til Vesterålen som mannskap og ta del i de mange oppgavene om bord i båten. Det er en kjempespennende mulighet for folk i alle aldrer, slår Lamark fast og legger til at Bø blir det eneste stoppestedet til skipet i denne omgang.

Historisk skip

Christian Radich er en tremastet fullrigger som er bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord. Skipet ble levert 17.juni 1937. Eier er Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich, som ble etablert etter at det ble donert av trelasthandler og skipsreder Christian Radich. Skipets faste besetning består av 18 personer, i tillegg til at det er plass til 88 kadetter. Opprinnelig ble skipet bygget som skoleskip for opplæring av sjøfolk til den norske handelsflåten, noe det ble brukt til i mange år. Fra 1999 har virksomheten primært vært innenfor chartermarkedet og mot betalende medseilere. Siden 2005 har Befalsskolen for Sjøforsvaret hatt befalselever om bord i Christian Radich.