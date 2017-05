– Det blir enda litt bedre i år enn det var i fjor, sier primus motor Marius Jørgensen til VOL.

Motbakkeløpet som starter fra Brenna, via Losjehytta og opp til 467 meter høye Vetten, så dagens lys for fire år siden. Det var Eirik Rødsand som begynte å jobbe frem ideen etter at han hadde deltatt på motbakkeløpet Hallartinden Max.

Noen endringer

Ifølge Jørgensen vil årets løp i hovedsak være sydd over samme lest som det har vært tidligere, men med noen nye elementer

– Det kommer noe nytt, men det er for tidlig å gå ut med det nå, sier han hemmelighetsfullt.

Nå håper Jørgensen på stor deltakelse og oppfordrer folk til å melde seg på Vetten Opp.

– Påmeldingen er løpende og har allerede startet, sier han.

Nordeng raskest i fjor

Det blir, som det har vært tidligere, medisinsk bistand langs løypa. Utplassert helsepersonell kal ivareta deltakerne dersom det blir behov for førstehjelp.

I fjorårets konkurranse var det August Nordeng som brukte kortest tid opp. I kvinneklassen kom Hilde Aders først i mål. De to ble klokket inn på henholdsvis 21:56 og 24:06.