Vil ha mer fisk til Bø

I en uttalelse som ble lagt frem for kommunestyret torsdag, gav han uttrykk for et sterkt ønske om å lande mest mulig fisk i Bø.

Best mulig til nytte

Pedersen ønsker at trålerråstoffet, som tilhører kommunen i utgangspunktet, skal komme best mulig til nytte:

Bø kommune har 2,35 trålerkonsesjon med sterke bindinger til Bø-samfunnet for levering og produksjon ved anlegg i kommunen. Kommunestyret, politisk ledelse, i samarbeid med administrasjonen, vil starte en prosess for at trålerkonsesjonens opprinnelige misjon, sysselsetning og verdiskapning i Bø, reetableres, heter det i forslaget.

Videre skriver han at det forutsettes at politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har forståelse for kommunestyrets klare holdning i saken:

Bø kommune ønsker å bidra til fremtidsrettede løsninger for fornyet vekst og utvikling i Bø, basert på marine ressurser i samarbeid med Departement og sjømatnæringen, står det å lese.

Mindre begeistret

Forslaget vekte ikke like stor begeistring hos alle. Atle Olsen hos Frp, mente det kom for sent og at man heller burde ha rettet søkelys mot leveringsplikten.

Svein Helge Martinussen i Venstre presiserte at forslaget langt fra gjelder bare Bø. Han slo derfor et slag for at Bø slutter seg til de andre kystkommunene, inkludert Melbu. Han skrøt likevel av forslaget, som han til slutt støttet og mente det var positivt at ordføreren er opptatt av at forholdene legges best mulig til rette for fiskeripolitikk i kommunen.