Bø har fått 102 nye gateskilt

– Flere har opplevd at de ikke har visst hvor de skal. Det skal ikke være slik at man ikke finner frem i bygda på grunn av dårlige eller manglende skilt, har teknisk sjef Rune Dahl tidligere uttalt til VOL.

De siste par ukene har Ottar Bergersen & Sønner, på oppdrag fra Bø kommune, satt opp det som til slutt skal bli 102 skilt i hele kommunen. Skiltene som både inkluderer gateskilt og stedsnavnskilt, skal bidra til at det blir mer oversiktlig å finne frem.

- Må unngå kabler

To av dem som har arbeidet med å sette opp skiltene er Simon Olaisen og Tommy Vikan. Mens førstnevnte har ansvaret for å styre gravemaskinen, tar Vikan seg av det manuelle arbeidet med å få skiltene ordentlig på plass. Da VOL stakk innom for å ta en titt, var duoen i full sving i Sjøhaugveien i Steinesjøen.

– Utfordringen er at man ikke kommer borti kabler når vi graver, men vi vet hvor de er og har god kontroll, sier Olaisen.

- Skal stå beint

Han forteller at de vanligvis bruker mellom 20 og 30 minutt på å sette opp hvert skilt.

– Først demonterer vi det gamle og setter deretter opp det nye. Når skiltet er ordentlig festet må det justeres slik at det står beint. Akkurat da er det veldig greit at vi er to. Generelt går det radig unna, forteller Nicolaisen.

Arbeidet med å sette opp skiltene har pågått i omtrent to uker og er ventet å være ferdig i løpet av onsdag. Straume er siste stoppested for, i denne anledning, skiltarbeiderne i Ottar Bergersen & Sønner.