Bø markerer 25 år med Skupturlandskap

Lørdag er det duket for markeringen av Skulpturlandskap Nordlands 25 års-jubileum, i regi av Bø kommune.

Arrangementet startet derimot ikke i Bø, men på Myre. Der blir det markering av flyttingen av "Etterbilder. Noe senere åpner utstillingen med Kjell Erik Killi Olsen på Galleri Jennestad i Sortland. Kunstneren kommer selv til å være til stede i Vesterålen i forbindelse med markeringen.

Noen av bildene til Killi Olsen blir også vist på Bø museum. Den offisielle åpningen av markeringen, finner sted i Friluftsgalleri i Bø på ettermiddagen, ved fylkesordfører Sonja Steen. Der blir det også andre taler og diverse musikalske innslag.

Dagen blir avrundet med konsert i Bøhallen, med Halvdan Sivertsen som den musikalske hovedbeholdningen. Musikk i Nordland-ensemblet, i tillegg til elever i kulturskolen, skal også bidra.

- Mye å by på

Katie Hanken i arrangmentskomiteen, sier at publikum har mye å se frem til under markeringen.

– Det kommer til å skje veldig mye, også for barn. Det blir en rekke aktiviteter for barna i Bø, på ettermiddagen, forteller hun.

Hanken synes det er særlig spennende at bøfjerdingene får muligheten til å bli kjent med kunsten til Killi Olsen. Sistnevntes utstilling blir nemlig å se helt frem til midten av juni.

– Han har med seg forskjellig typer av sin kunst til Vesterålen, inkludert tre bronseskulpturer og tegninger. Det er ikke alle som kjenner til at han har mye annet å by på enn malerier, sier hun.

For enhver smak

Ordfører Sture Pedersen, som også sitter i arrangementskomiteen, sier at markeringen blir noe for enhver smak og for folk i alle aldre.

– Vi vil favne bredt og nå ut til alle og ønsker å få til en hverdagsfeiring med tilbud som passer for alle. Vi er glade i kulturlandskapet og ikke minst Mannen fra Havet. Og den gleden vil vi dele med så mange som mulig, sier han.

Vil beholde kunsten

Pedersen synes også det er stas at Killi Olsen viser frem kunsten sin i Bø og Vesterålen. Han håper sågar at noen av godbitene kan bli værende i kommunen.

– Vi ønsker å bygge opplevelser i Friluftsgalleriet, særlig i forbindelse med kunst. Vi får se, men jeg håper at vi kan få muligheten til å beholde noe av kunsten som Killi Olsen har med. Det vil selvsagt være prisavhengig, men det er i alle fall noe jeg er veldig gira på å få til, slår Pedersen fast.