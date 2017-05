– Mannen fra havet har bursdag i dag og ønsker seg flere venner

Det var fylkesordfører Sonja Steen som åpnet den offisielle markeringen av Skulpturlandskap Nordland i Friluftsgalleriet i Bø lørdag formiddag.

– Du må være klar over at du er far til en av de mest berømte mennene fra Bø, sa Steen og henvendte seg til kunstneren bak Mannen fra havet, Kjell Erik Killi Olsen.

Eksempel til etterfølgelse

I sin tale understreket Steen at det slett ikke bare var positive meninger da det ble kjent at skulpturlandskapet og ikke minst statuen skulle reises for 25 år siden. Fylkesordføreren skrytte av Bø kommune som hun mener har evnet å både bruke og markedsføre statuen på best mulig måte.

– Gjennom Mannen fra havet har Bø klart å vise at de er en friluftskommune. De har gjort en veldig god jobb som er et eksempel til etterfølgelse, sa hun.

– Skulpturene i Skulpturlandskap Nordland er ikke lenger bare et prosjekt, men de har blitt en samling, sa hun og viste til at arrangementet i Bø er en rekke av flere i fylket utover sommeren.

Vil ha mer kunst

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, var naturligvis en stolt mann i forbindelse med åpningen. Han takket kunstner Killi Olsen for skulpturen og mener at han tydelig klarte å få frem at Bø er en kystkommune. Pedersen trakk også frem Friluftsgalleriet som ble åpnet av Dronning Sonja for to år siden. Nå ønsker han og kommunen å utvikle det videre og ikke minst bidra til at det blir fylt med mer kunst.

– Vi ønsker å gjøre mer ut av det og få på plass mer kunst. Vi vil utvikle område . I dag har vi 36 skulpturer, der den 37 er rett bak oss og skifter fra minutt til minutt. Mannen fra havet har bursdag i dag og det største ønske hans er å få flere venner. Og der håper jeg at du kan hjelpe oss Kjell Erik Killi Olsen Det overordna målet vårt er å få mer kunst ut i både Bø, Vesterålen og i Nordland, slo Pedersen fast.

- Kunne ikke stått noe annet sted

Kunsthistoriker Knut Ljøgodt entret også scenen i forbindelse med arrangementet. Han pekte på at Skulpturlandskap Nordland, inkludert Mannen fra havet, er et unikt prosjekt i norsk kunsthistorie. Han mener at skulpturen passer perfekt inn i landskapet.

– Det er en skulptur som forholder seg til havet. Det spesielle med den er at den er laget for stedet der den står. En slik skulptur kunne aldri stått på et museum, men må stå på et fjell, ut mot havet. Derfor har det nesten blitt en installasjon som tar opp i seg havet, slår Øgot fast.

Ellers sto Inge Bremnes for de musikalske innslagene i forbindelse med markeringen.