– Det er aldri kjedelig når Halvdan Sivertsen spiller, sier Elin Abrahamsen.

Hun var en av de mange fremmøtte som hadde kommet til Bøhallen for å se bodøværingen spille. Abrahamsen mener at artisten store spennvidde er en av styrkene hans.

– Han er allsidig og lager fin musikk. Tekstene er alvorlige, samtidig som han kan være veldig humoristisk. Det er aldri kjedelig når han spiller, sier hun og legger til at Kjærlighetsvisa er favorittlåten hennes fra musikerens store katalog.

Nye og gamle låter

Ikke overraskende var det nettopp Kjærlighetsvisa som var siste sang ut i konserten. Før det bydde Sivertsen på en rekke låter fra sin lange karriere, men også noen nye. Han spille ikke mindre enn syv låter fra den siste utgivelsen Ennu ikke landa, som ble lansert i slutten av februar i år.

I vanlig og kjent stil var konserten en blanding av låter med futt og fart som for eksempel Ti Tusen tommeltotter og Leve lenge. En god dose humor var aldri langt unna i praten mellom låtene

Mange ble nok også grepet av konsertens introduksjon, eller anslag. En rekke barn fra Bø kulturskole entret scenen en etter en, med bilder av kunst fra Kjell Erik Killi Olsen i sine hender, akkompagnert av klassiske toner fra MiNensemblet.

Bilder på scenen

Flere av bildene viste skulpturer fra Skulpturlandskapet Nordland, inkludert Mannen fra Havet. Grepet gav konserten en direkte kobling til markeringen av Skulpturlandskap Nordland og ikke minst til 23-års dagen fra den nevnte skulpturen av Killi Olsen. Samtidig fikk publikum en smakebit på kunstnerens varierte produksjon.

I starten av konserten innrømmet Sivertsen at han ikke hadde sett alle skulpturene i Friluftsgalleriet i Bø, men at han skulle ta seg tid til å se dem etter hvert, utan at han nevnte eksakt når han skulle gjøre det. Den folkekjære musikanten skrøt ellers av Bø kommunes satsing på Friluftsgalleriet og innsats i forbindelse med skulpturlandskapet.

-Mye følelser

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, var strålende fornøyd med både dagen og jubileumskonserten.

– Det har vært en flott dag og en fin markering. Og konserten var en fantastisk avslutning på arrangementet. Her var det masse følelser, sa Pedersen.