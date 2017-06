Ingen debatt om ny skolestruktur med det første

I forbindelse med at formannskapet diskuterte personellressurs i skolen, blusset det opp en liten debatt om skolestruktur. Ordfører Sture Pedersen understreket at skolene i Bø foreløpig er trygge.

Store vs små

Noe av debatten handlet om hvor vidt det er mest formålstjenlig med små kontra større skoler. Et av argumentene som ble fremmet var at ulike typer problemer, inkludert relasjonsproblemer, lettere oppstår på større skoler med større antall av både elever og lærere.

– Man kan få samme problemer på større skoler også. Men der har man dessuten flere å spille på. Vi har eksempler på at ulike forhold ikke har fungert på mindre skoler, understreker rådmann Gundar Jakobsen.

Dropper skoledebatt

Pedersen var ikke interessert i at kommunestyret skulle gå inn i en skoledebatt nå.

– På starten av siste valgperioden diskuterte vi at skolestrukturen skal være slik den er. Jeg mener vi ikke skal rote oss inn i en skoledebatt der vi setter rammene for hvordan våre skoler skal være. Da kan vi i verste fall ende opp i en situasjon der vi ikke har skole i Bø, slo han fast.

En diskusjon om skolestrukturen og den enkelte skole, mener Pedersen må komme fra annet hold enn det politiske.

– Innspillene må komme fra foreldrene ved den skolen det gjelder, slo han fast.

God lærerdekning

Ellers kom det fram at Bø kommune ligger langt fremme når det gjelder lærertetthet per elev og generelt har god lærerdekning i skoleverket.

Formannskapet var for øvrig enige om at rammetimetallet for skoleåret 2017/18 fordeles mellom skolene innenfor en samlet ramme på 905.4 timer per uke. Skolesjefen får mandat til å endre fordelingen mellom skolene dersom forutsetningene når det gjelder elevtall, spesialundervisning og lignende, endres i løpet av skoleåret.