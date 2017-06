Luna-spiller tatt ut på skyggelandslag

Samlingen går av stabelen 26. til 30. juni og samler landslagene i G14, G15 og G16. I tillegg er det tatt ut et skyggelandslag i hver at de tre årsklassene.

- Gutten har mye fotball i seg Spillerutvikler for Bodø/Glimt, Cato André Hansen, er imponert over ferdighetene til Luna-spilleren Adan Hussein. Han tror unggutten vil ha godt av å hospitere med klubbens G16-lag.

– Gjør lagkompisene gode

– Leiren har opp igjennom årene hatt ulike formater og vi gjør nye grep i år. Trenerkurset vårt, UEFA A-lisens er ikke lenger en del av samlingen. Vi ønsker alt fokus på spillerutvikling og tilrettelegging av en kvalitetssamling for våre største talenter. Videre er for første gang 14-åringene på samme sted som 15- og 16-åringene. Her har vi tatt ut to tropper. En tropp for de født første halvår, og en tropp for de født siste halvår. Utover det har vi tatt ut to landslag og to skyggelandslag, skriver Håkon Grøttland i sine velkomstord til spillerne. Han er fagansvarlig for landslagsskolen.

Adan har arbeidsuke i Bodø/Glimt Adan Hussein, som til daglig spiller for G16-laget til Luna i Bø, har arbeidsuke i Bodø/Glimt.

Hussein var i vår i Bodø for å hospitere hos Bodæ/Glimst G16-lag. Spillerutkler Cato Hansen sa dette til VOL om Luna-spilleren:

– Spensten hans er veldig god og venstrefoten hans er over det som er normalt. Og så har han en egen evne til å spille lagkompisene god.

Hussein ble også tatt ut til en landsdelssamling tidligere i vinter. Den ble arrangert i Sarpsborg.