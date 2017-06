Med turlaget til Gaukværøya 

Torsdag behandler formannskapet i Bø en søknad fra Eide butikkdrift i Bø som ønsker å sette opp et drivstoffanlegg i forbindelse med byggingen av et reiselivsanlegg i tilknytning til butikken. Innehaver av Bunker Oil på Straume, Torstein Willassen, frykter ikke konkurranse. Begeistret for forslaget er han likevel ikke.