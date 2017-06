Lager kunst ut av måseskrik

Som barn lot kunstner Tine Surel Lange seg fascinere av et fuglefjell i Nykvåg i Bø. Hun husker det som om det var en milliard måser på fjellet. Kunstneren, som tilbragte sine første seks leveår i Bø, reiste tilbake til fjellet mange år etter, men uten å finne en eneste måse. Det var der hun hentet den første inspirasjonen til verket «Kor tok måsan veien?».

Utrydningstruete måser

– Man føler jo ofte at måsene er overalt, sier Surel Lange.

– Men tre av sju måsearter er utrydningstruet i Norge.

I mai i fjor leste hun en artikkel om utrydningstruete måser, og bestemte seg da for å sette fokus på tematikken på sin egen måte, nemlig gjennom kunsten.

Surel Lange er utdannet komponist og lyddesigner, og bruker nettopp denne kunnskapen i verket sitt. Det siste året har hun tatt opp lyd og video av måser, hovedsaklig i Lofoten og Vesterålen, men også i Trondheim, Oslo og Bergen.

– Jeg har dagesvis med videomateriale. Det kan være alt fra en måse på en lyktestolpe, en måse som spiser på kafé, måser i naturen og på husvegger Å i Lofoten eller i Nyksund, sier Surel Lange.

Folk om måser

For selv om måsene blir færre, føles det ofte som om måsene er over alt, noe som kan komme av at måsen er der det skjer , eller der folk er. For Surel Lange har måsen vært en fin inngangsvinkel til å dokumentere plasser og folk, på grunn av nettopp dette.

I tillegg til lyd- og videoopptak av måsene, har hun gjort flere intervjuer med folk om deres forhold til måser. Det kan være alt fra ornitologer med enorm kunnskap om fuglearter, til vanlige folk som hater måser.

– Det blir en rekke korte historier, som med en fra et fengsel i Oslo som fanga en måse som han laga burger av. Det er masse forskjellige historier, noen tragiske og noen fine. Måser er jo noe de fleste har en mening om, sier Surel Lange.

Fra Berlevåg til Sør-Korea

Da hun var seks år flyttet Surel Lange til Danmark, hvor hun bodde i 17 år. De siste årene har hun studert i Danmark, Litauen og Norge, og har hatt base i Oslo frem til for ett år siden, da hun flyttet til Lofoten. Nå har hun sommerresidens på Kulturfabrikken og i Sortland kunstforening, og håper at oppholdet i Nord-Norge skal bli permanent.

– Jeg reiser mye, så jeg trenger et fast holdepunkt, sier hun.

I sommer er planen blant annet å reise til Berlevåg for å være festivalkunstner, før turen bærer videre til Sør-Korea. Det er med andre ord variert, akkurat slik hun liker det.

Vil ut i verden

Dette er bø-kunstnerens andre soloutstilling. Hun lever av å være komponist, men gjør nå heller ulike kunstprosjekter fremfor å spille så mange konserter. Ofte har verkene hennes en politisk undertone.

– Jeg kommenterer ofte på klimaforandringer i min kunst, sier hun.

Installasjonen, som er støttet av Kulturrådet, åpner 1. august, og står utstilt i Kulturfabrikken hele måneden. Men før den tid, har hun timevis, om ikke dagevis, med videomateriale å klippe sammen.

– Jeg har fryktelig mye materiale å få ferdig, men så jobber jeg bra under press også, sier hun.

Surel Lange vil sitte med redigeringsarbeidet i Galleri Ariblå på dagtid i hele neste uke, og oppfordrer alle som har en historie om måser til å ta turen innom for å bidra til kunstprosjektet.

Hun håper at kunstprosjektet kan leve videre også etter at utstillingsperioden på Sortland er ferdig. Mye av markedsføringen gjør hun på engelsk, med håp om å stille ut internasjonalt - om eksotiske arktiske strøk.