Urfremfører Regine Normanns eventyr

Bø

Regine Normanns eventyr ”Jomfru Marjas gullsko” er for første gang tonesatt for blandakor og verket ”Gullskoen” har blitt til i ett tett samarbeid mellom komponisten og koret.

– Har gjort fantastisk jobb

Selv legger ikke Bugge skjul på hvor begeistret hun er for Regine Normann.

– Det gir mening for meg at et av korene i Bø får sitt eget Regine Normann-stykke og jeg er derfor veldig glad for at Korforeningen Varden tok utfordringen da jeg spurte. Jeg elsker eventyret om Jomfru Marjas Gullsko og har vært opptatt av å finne et tonespråk og et uttrykk som understreker men også utfordrer Regines underfundige og lekne tekstmaterialet. Koret har gjort en fantastisk jobb med å gjøre stykket til sitt og jeg gleder meg stort til å høre det ferdige resultatet, sier Maja Bugge i en pressemelding.

Utvalg av solokompisjoner

Foruten urfremføringen kommer Maja Bugge til å spille et utvalg av sine solokomposisjoner for cello, det blir også utdeling av premier for eventyr konkurransen som Korforeningen Varden har tatt initiativet til. Dirigent for korforeningen Varden er for anledningen Hege Monica Eskedal, i tillegg spiller Olga Anita Seljeseth piano.