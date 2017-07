Klare for tiårsfest for Bø Retro

Bø

Lørdag er det duket for den tiende utgaven av Bø Retro, i Bø-hallen. Flere band går på scenen for å underholde publikum. Noen som derimot ikke kommer, er ZOO, som måtte melde avbud på grunn av at bassisten ble akutt syk og må holde seg i ro.

– De hadde virkelig gledet seg til å komme, men når slike ting skjer er det helsa først. Vi inviterer dem tilbake neste år, sier Heidi Løding i arrangementskomiteen.

Øksnesgruppene Kondiz og Titleless blir derimot å høre. I tillegg skal Marit Endresen by på musikalske godbiter. Bø-bandene 088, Virgin og ZigZag skal også i ilden.

Løding er initiativtakeren til Bø Retro. Ideen fikk hun etter et tilsvarende arrangement i Andøy.

– Jeg mente at vi måtte få til noe lignende her i Bø, noe vi har fått til. Nå markerer vi ti år og har bygget opp et arrangement som har fått godt omdømme. Bø Retro er ikke bare musikk, men folk kommer hit like mye på grunn av stemninga og for å møte folk, slår hun fast.

Selv om ZOO ikke kan være med denne gangen, har interessen vært stor.

– Vi har hatt stor pågang, med mange forhåndsstilte billetter. Dette kommer til å bli en trivelig kveld, med god musikk og gjensynsglede, slår Løding fast.