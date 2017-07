55 deltok i fiskekonkurransen i Hovden

Bø

Den årlige fiskekonkurransen i Hovden ble avviklet i dag med 55 deltakere. 32 barn og 22 ungdom og voksne var med i konkurransen. Premiene deles ut rundt midnatt, og Vol kan derfor ikke bringe resultatlistene før i morgen. Vi kan røpe at dersom noen skulle falle for fristelsen å fortelle at de har levert storfangst i dag, skrøner de!

Vegard Stokland fra Sigerfjord, bosatt i Bø, landet en makrell mens VOL vandret i fiskeværet Hovden. Han klarte ikke å fange resten av stimen.

Hovden og Kunz fikk småfisk, egnet som agn. De melder om storfangst den siste uka, to kveiter på henholdsvis 44 og 46 kilo.

Resultater barnefiskekonkurransen:

Størst fisk:

Maiken Spernes: 390 gram. Marie Anneli Enoksen: 365 gram.

Mest fisk:

Mie Dybvik: 13 fisk. Emil Skagen: 13 fisk.

Resultatlistene i voksenklassen offentliggjøres rundt midnatt.