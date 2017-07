Bø

I forbindelse med 150-årsjubileet for Regine Normanns fødsel, har teaterkompaniet Lost and Found productions fått oppgaven med å lage en skreddersydd teaterforestilling. Neste helg har «Usynlig Selskap» premiere med nyskrevet musikk, nytt manus, nytt kostymedesign og skreddersydd scenografi. I tillegg blir det en liten bokutgivelse.

I bresjen for dette har Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising gått. De to imponerte stort under Reginedagan og Fykomfei i fjor, da de sammen med unger fra Bø lagde sin egen versjon av Oterhammen.

Fabelaktig Fykomfei Sju unge teaterspirer imponerte stort da de fredag fremførte sin teaterversjon av Regine Normanns Oterhammen i Kultursalen i Bø.

Filminnspilling

Denne gangen er produksjonen større, og teaterkompaniet har fått hjelp fra flere dyktige damer. Blant dem filmskaper Catharina Wandrup fra Oslo, som i helga har vært i Bø for å lage en musikkvideo som skal brukes i forestillingen. Hun har bakgrunn fra Den norske filmskolen i Lillehammer.

– Catharina er vanvittig dyktig. Det er helt spesielt å få jobbe med så flinke fotografer. Hun får jo alt til å se helt magisk ut, sier Nikoline Spjelkavik i en pressemelding.

Girl power

19 barn og ungdom deltok i innspillingen på Skagenkaia lørdag, og Spjelkavik forteller om et eventyraktig filmsett. I tillegg til Bøs flotte landskap, ble en to meter lang fisk og unge skuespillere i spesialsydde kostymer festet til kameralisen.

Kostymene er designet av illustratør Olga T. Jelvez fra Andøya, mens Anne Kari Spjelkavik har gjort tegningene om til kostymer.

– For oss virker det helt på sin plass at Regine feires med litt ekstra girlpower, sier Victoria i pressemeldingen – og understreker at de ikke er hyret inn fordi de er damer, men fordi de er svært dyktig.

– Det er dette som er det kuleste med å lage sitt eget teater, du kan ta med alle de du synes er interessante kunstnere inn i prosjektet, forteller Nikoline.

Premiere neste helg

Også foran kamera under lørdagens innspilling var det flere flinke jenter. Hovedrollene har Mary Kristoffersen, Mathilde Eidsvik, Emma Olsen og Tuva Fagereng, alle jenter fra, eller med tilknytning til Bø.

– Catharina forteller at det har vært herlig å jobbe sammen med de unge og talentfulle skuespillerne fra Bø, og at de gjorde en kjempebra jobb foran kamera, forteller Nikoline og Victoria.

Videoen kan du se når «Usynlig Selskap» har sin premiere i Kultursalen i Bø førstkommende fredag. Forestillingen vises også lørdag, som er selve bursdagsdatoen til Regine Normann.

– Vi håper at folk vil komme og se forestillingen. Jeg kan garantere at publikum får se mye nytt og spennende. Og så lover vi at vi skal lage en skikkelig bursdagsfest for Regine, det har hun fortjent, avslutter Victoria i pressemeldingen.