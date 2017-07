Reginedagan åpnet i herlig sommervær

Bø

Sommerens store kulturelle høydepunkt i Bø ble søndag ettermiddag offisielt erklært åpnet, selv om man både lørdag og søndag formiddag tyvstartet festen med en rekke aktiviteter. Den kommende uka har festivalen på yttersida er rikholdig og variert program å by på.

60-70 publikummere hadde møtt opp på friluftsgalleriet ved Bø Museum for å overvære søndagens åpning.

– Årets reginedager er veldig spesiell. Kommende lørdag er det 150 år siden Regine Nordmann ble født uti Mårsund. Vi har planlagt jubileet veldig lenge i komiteen, og det vi var sikker på fra start, var at vi måtte lage et teaterstykket for å hedre Regine. Og det blir det! sa festivalleder Eldrid Pedersen under åpningen.

Lost and Found Productions har laget en skreddersydd forestilling i anledning jubileet, som har premiere neste helg. Publikum fikk søndag ettermiddag en liten smakebit på hva de har i vente – og det er bare å glede seg til det som trolig blir festivalens høydepunkt.

Ordfører Sture Pedersen sørget for at Regine ble hedret med bursdagssang. Lotte Lockert Johansen og Øystein Lunde Ingvaldsen fremførte også en vakker versjon av "Mannen i Ausa", som er skrevet av Ola Bremnes, og er basert på det dystre Senja-sagnet med samme navn.