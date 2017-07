Bø

– Jeg vil strekke meg langt for at folk skal få bygge der de vil, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Arealplanen i Bø, som i disse dager ligger ute på høring, skal merknadsbehandles politisk i september. I forbindelse med planen har det nylig kommet et statlig direktiv som innskrenker byggemulighetene i såkalte LNF (Landbruks,-natur- og friluftsområder).

- Kan ikke bygge hvor som helst

Teknisk sjef i Bø kommune, Rune Dahl, ser ikke de store utfordringene med at byggemulighetene er innskrenket.

– Det har alltid vært byggerestriksjoner i LNF-områdene. Det som er nytt nå er at det er innskrenket mer inn. Intensjonen er at bebyggelsen i større grad skal sentreres rundt sentrumsområdene. Tidligere har man for eksempel kun bygget fra Straumesnes til Straume i et sammenhengende BH (bolig og hytteområde). I den eksisterende arealplanen er det generelt store områder som er avsatt til bolig- og hytteområder, opplyser han.

Er ikke bekymret

– Nå er planen at det skal bygges mer konsentrert rundt sentrum. Dette er retningslinjer som vi er nødt til å følge, for det er ikke slik at man kan bygge hvor som helst i kommunen, presiserer Dahl.

Den tekniske sjefen er derimot ikke bekymret over at innskrenkningen skal føre til mindre bygging i kommunen.

– Det er fortsatt mange områder igjen der det åpnes for boligbygging i Bø. Jeg mener at det ikke kommer til å bli noe problem. I de siste byggesakene har vi for eksempel godkjent bygging for en to-mannsbolig på Eide, en firemanns-bolig på Straume og har akkurat nå inne en søknad om bygging av fem boliger på Steine, forteller han.

Vil strekke seg langt

Ordfører Pedersen har ingen ambisjoner om å bryte regelverket. Likevel har han tro på at folk til syvende og sist skal få bygge der de vil.

– Jeg forstår at det ligger statlig føring fra myndighetene om at det ikke skal være bebyggelse over alt. Min holdning er likevel at folk skal få bygge der de ønsker i kommunen. Det er slik Bø er bygget opp over tid og det er slik Bø skal være i fremtiden. Jeg er liberal når det kommer til byggemuligheter i kommune og jeg kommer til å strekke meg langt for at vi skal være mest mulig fleksible på det området. Om nødvendig må vi dispensere, sier han.

Får ikke vann?

Ordføreren er derimot klar på at personer som ønsker å bygge på oppsatte områder, kan risikere at de ikke får kommunalt vann.

– Men da er det viktig at vi opplyser om det, slik at det er tindrende klart, slår han fast.

Pedersen mener det er viktig å ta hensyn til folks personlige byggeønsker, selv om de ikke harmonerer hundre prosent med føringene i arealplanen.

– Dersom noen har et spesielt forhold til en enkelt plass, mener jeg at de skal få lov å bygge der. Det kan for eksempel være et område der man har vokst opp og har et spesielt forhold til. Dersom noen for eksempel eier jorda der de ønsker å bygge, mener jeg at de må få muligheten til det, sier han, og legger til at det kan føre til lengre behandlingstid.

Begrensest avløpsnett

Ifølge Dahl finnes det regler

– Det kan komme tilfelle at en ønsker å bygge seg et hus/hytte i LNF området. Forskjellen er at det da blir full runde med en dispensasjonssøknad, høringsrunde og politisk behandling av denne

byggesøknaden. Det er Kommunestyre som til slutt bestemmer om man får bygge eller ikke, slår han fast.

Dahl tror at de som bygger seg bolig eller hytte, primært ønsker seg vann- og avløp.

– De som bygger bolig/hytte vil nok ha vann og avløp og der er områder som ikke har kommunalt vann, det et par private anlegg og enkelte har brønn. Avløpsnettet er også begrenset til sentrumsområdene, så det går mest på privat avløpsanlegg i kommunen.

Sluttbehandles i november

Arealplanen skal ligge ute til høring til slutten av august. Den blir først behandlet i september, der eventuelle merknader blir føyd til.

Går alt etter planen vil sluttbehandlingen finne sted i slutten av november 2017.