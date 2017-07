Bø

Først ble det meldt om røykutvikling inne i tunnelen. Noen minutter senere melder statens vegvesen at det foreløpig ikke finnes indikasjon på at det er gass eller røyk inne i tunnellen, men det har valgt å stenge den på grunn av forurenset luft. Etter at brannvesenet gikk grundig gjennom tunnelen, fant de ingen indikasjonen på røyk. Tunnelen er nå åpnet for trafikk igjen.

– Vi fikk meldinger om at noen hadde observert røyk fra en personbil inne i tunnelen. Mannskapene har vært gjennom hele tunnelen, men ikke sett røyk eller ild noe sted, får VOL vite av vakthavende ved 110-sentralen i Bodø.

Ifølge operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Grete Birkeland, har politiet en teori om årsaken til den eventuelle røykutviklingen.

– Røyken kan ha blitt forårsaket av varme bremser eller webasto. Vedkommende som kjørte bilen det ble observert røyk fra, forsvant fra stedet før nødetatene kom frem, så det var ikke muligheter til å undersøke selve kjøretøyet, forteller Birkeland.