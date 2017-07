Har stengt tunnelen på grunn av forurenset luft

Bø

Først ble det meldt om røykutvikling inne i tunnelen. Noen minutter senere melder statens vegvesen at det foreløpig ikke finnes indikasjon på at det er gass eller røyk inne i tunnellen, men det har valgt å stenge tunellen på grunn av forurenset luft. To brannbiler og en ambulanse har rykket ut til stedet.

– Vi fikk melding av politiet rundt klokka ti at det var rapportert om røyk. Nødeatetene har nettopp kommet til stedet. Nå må situasjonen avklares, siden det fortsatt ikke er hundre prosent sikkert hva som har skjedd. Men det tyder på at det har vært røyk og kanskje ild et eller annet sted, forteller trafikkoperatør Arne Setermoen ved Statens vegtrafikksentral til VOL.

Hvor lenge tunnelen blir stengt, er ifølge Setermoen vanskelig å si.

– Det blir nok litt ventetid for de som kommer kjørende i ene eller andre retningen, sier han.

Ifølge VOLs mann på stedet, Geir Bjørn Nilsen, har det begynt å danne seg bilkø på Bø-siden av tunnelen.

– Det står et sted mellom 20 og 30 biler, noen står ved inngangen av tunellen og flere står i bakken. Og så står det sikkert en del biler på andre siden også, sier han.